Jordana, Marciele e Solange estão no 12º paredão do "BBB 26"

Jordana, Marciele e Solange estão no 12º paredão do Big Brother Brasil 26. Uma delas deixará a casa nesta terça-feira (31).
Solange foi indicada pela líder Ana Paula, em razão dos comentários feitos pela atriz ao longo do dia.
— Tive uma conversa horrorosa com ela — explicou a líder.
O Big Fone tocou durante a tarde deste domingo (29) a participante Milena atendeu. A sister descobriu durante a formação do paredão que deveria indicar uma pessoa direto à berlinda. Ela escolheu Marciele, justificando que a participante foi a única que não esteve na berlinda ainda.
Os demais participantes votaram diretamente no confessionário. Jordana foi a mais votada da casa com três votos. O BBB 26 termina no dia 22 de abril.