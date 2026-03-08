Ivete Sangalo fala sobre queda que resultou em cirurgia no rosto: "Não me lembro de nada"

Ivete Sangalo foi a atração da festa do último sábado (7) no "BBB 26". Globoplay / Reprodução

Ivete Sangalo deu novos detalhes sobre o acidente doméstico que sofreu no dia 25 de fevereiro. Durante sua apresentação na festa do BBB 26, na noite de sábado (7), a cantora contou que sofreu um desmaio em casa e só retomou a consciência no hospital, sem recordar o momento da queda. Ela também mencionou a cirurgia pela qual passou no último domingo (1º), decorrente das lesões.

— Vocês acreditam que essa semana eu desmaiei na minha casa? Minha filha, eu desmaiei sem dinheiro para pagar os meus boletos — começa a cantora.

Na sequência, a artista falou sobre o desmaio:

— Sem sacanagem, eu acordei de madrugada. Fui fazer meu xixi, quando levantei do vaso, do trono. Me levantei e disse: "Ai, papai". Aí, caí. Caí feio.

A cantora disse que não se lembra exatamente do que aconteceu e que não entendeu direito a situação.

— Quando passei a mão na cabeça, o sangue. Eu só gritei "Mari". Caí de novo. Acordei no hospital, meu médico perguntando como era o meu nome. Não sabia. Olhava para ele, sabia quem era e não sabia dizer o nome do homem — adicionou.

Em seguida, Ivete Sangalo mencionou a cirurgia corretiva que precisou passar. O episódio levou à fratura de dois ossos na altura da maça do rosto. Ela foi inicialmente atendida em Salvador, e precisou ser transferida para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

Ivete também explicou que decidiu detalhar o ocorrido porque notou que o público vinha especulando sobre o acidente. Segundo ela, começaram a circular versões imprecisas e comentários sobre seu estado de saúde.

— Estou brincando, mas foi um lance muito sério. Isso foi domingo. Sei lá que dia foi. Não me lembro como caí, vou lembrar que dia foi? Caí, me machuquei. Fui para São Paulo, operei. Eu só estou contando porque é tanta história.