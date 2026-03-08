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Acidente doméstico
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Ivete Sangalo fala sobre queda que resultou em cirurgia no rosto: "Não me lembro de nada"

Durante sua apresentação no "BBB 26", cantora contou que sofreu um desmaio em casa e só retomou a consciência no hospital

Zero Hora

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