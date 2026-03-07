Humorista Marquito é transferido de hospital após acidente de moto; quadro continua estável

Marco Antonio Gil Ricciardelli, o Marquito, tem 65 anos. SBT / Divulgação

O humorista Marquito, que sofreu um grave acidente de moto no último dia 25 de fevereiro, foi transferido de hospital, mas continua em estado "estável", informou o SBT neste sábado (7). O humorista, que estava internado no hospital Nipo-Brasileiro, agora está no Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Segundo comunicado, Marquito vinha recebendo "atendimento dedicado e de alta qualidade de toda a equipe médica e assistencial", mas optou pela mudança para "ficar próximo do médico que acompanha sua família" na outra instituição.

O acidente

Marquito sofreu um acidente de moto na Vila Gustavo, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, que resultou em ferimentos no rosto e uma fratura na costela.

O humorista teria sofrido um mal súbito. Sua moto atingiu outra, conduzida por era um enfermeiro, que pôde prestar os primeiros socorros e manobras de reanimação no próprio local antes da chegada do resgate.

Marquito passou alguns dias sedado antes de fazer exames e uma cirurgia na coluna cervical que durou cerca de quatro horas. Ele foi submetido a ventilação mecânica, conseguindo respirar sem a ajuda de aparelhos posteriormente, mas ainda sob cuidados intensivos.

Quem é Marquito

Marco Antonio Gil Ricciardelli, 65 anos, nasceu em São Paulo e ganhou reconhecimento pela sua participação no Programa do Ratinho. O humorista começou sua carreira artística aos 18 anos, se apresentando em boates, casas e circos da capital paulista. Logo depois, ele foi convidado a participar do programa de seu tio, o apresentador Raul Gil, e interpretou um robô no programa O Que É O Que É?.

Marquito também foi dublador no Programa Barros de Alencar e no Clube do Bolinha, imitando cantores. A presença do artista no Programa do Ratinho veio em seguida.

Boletim médico mais recente sobre saúde de Marquito:

"O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 25/02/2026, apresenta quadro clínico estável e, a pedido da família, foi transferido nesta sexta-feira (6) para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde dará continuidade aos cuidados assistenciais.

A transferência foi planejada pela equipe médica e realizada seguindo todos os protocolos de segurança clínica.