Humorista Marquito é extubado mas segue em estado grave, afirma boletim médico

Marco Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito, ficou famoso no "Programa do Ratinho". SBT / Divulgação

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, 65 anos, conhecido como Marquito, foi extubado e respira sem a ajuda de aparelhos, mas segue em estado grave, afirma o boletim divulgado no domingo (1º) pelo Hospital Nipo-Brasileiro, onde está internado desde o dia 26 em razão de um acidente de moto.

"O paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli encontra-se neste domingo (01/03/2026) extubado, em ventilação espontânea, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, de acordo com a tolerância clínica. O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas.", diz o boletim, enviado ao portal g1.

O humorista pilotava uma motocicleta quando teve um mal súbito e perdeu o controle do veículo. Ele caiu, desacordado, em uma via na zona norte de São Paulo, na região da Vila Gustavo. Ele fraturou o nariz e a costela e atingiu outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro, que foi quem chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e fez manobras de reanimação no artista.

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Ele passou por uma cirurgia delicada na coluna na sexta-feira (27), com duração de cerca de quatro horas. Segundo a assessoria do SBT, o procedimento transcorreu conforme o planejado, sem intercorrências, e o quadro clínico era considerado estável à época.

Quem é Marquito?

Marquito, 65 anos, nasceu em São Paulo e ganhou reconhecimento pela sua participação no Programa do Ratinho. O humorista começou sua carreira artística aos 18 anos, se apresentando em boates, casas e circos da capital paulista. Logo depois, ele foi convidado a participar do programa de seu tio, o apresentador Raul Gil, e interpretou um robô no programa O Que É O Que É?