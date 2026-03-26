"Harry Potter": compare o elenco da série e dos filmes 

Dominic McLaughlin vive Harry Potter na série da HBO Max. HBO Max / Divulgação

Harry Potter vai retornar às telas com uma nova série produzida pela HBO Max. 15 anos depois do lançamento do último filme da saga (Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2) pela Warner Bros. Pictures, a nova adaptação da história escrita por J.K. Rowling promete reviver as aventuras do bruxo na escola de Hogwarts.

Com estreia programada para o fim do ano, no Natal, a produção deve resgatar os personagens mais amados e odiados pelo público. Com novos rostos nos sets de filmagem, as comparações ocorrem naturalmente.

Afinal, o quão diferente é o elenco de Harry Potter agora, em relação ao dos filmes lançados mais de uma década atrás?

Harry Potter

Dominic McLaughlin (esquerda) e Daniel Radcliffe (direita). Reprodução / HBO Max / Warner Bros. Pictures / iMDB

Interpretado pelo ator Daniel Radcliffe nos filmes, o bruxinho agora ganhará vida pela atuação de Dominic McLaughlin, 11 anos. O escocês começou sua carreira aos seis anos de idade, quando entrou na Academia de Atuação da Escócia.

Hermione Granger

Arabella Stanton (esquerda) e Emma Watson (direita). Reprodução / HBO Max / Warner Bros. Pictures / iMDB

Hermione Granger, conhecida como "a bruxa mais inteligente da sua idade" será interpretada no remake de Harry Potter pela jovem Arabella Stanton, que também já viveu a clássica Matilda Wormwood no teatro. Nos filmes de Harry Potter, foi a atriz Emma Watson que deu vida à personagem.

Stanton também atuou na peça Starlight Express, na Inglaterra, e se destaca por seu trabalho como cantora, além de atriz.

Rony Weasley

Alastair Stout (esquerda) e Rupert Grint (direita). Reprodução / HBO Max / Warner Bros. Pictures / iMDB

Rony Weasley, o melhor amigo de Harry Potter, será interpretado na série pelo ator mirim Alastair Stout. Nos filmes, o ruivo mais famoso da literatura ficou eternizado pela atuação de Rupert Grint.

Stout é britânico e não possui outras passagens pelo cinema ou teatro no currículo. O ator, no entanto, fez participações em comerciais e anúncios publicitários no Reino Unido.

Draco Malfoy

Lox Prett (esquerda) e Tom Felton (direita). Reprodução / HBO Max / Warner Bros. Pictures / iMDB

Interpretado nos filmes pelo ator Tom Felton, o sonserino Draco Malfoy agora é responsabilidade do ator mirim Lox Prett. O britânico é conhecido no ramo artístico por seu trabalho de atuação em O Senhor das Moscas (2026).

Alvo Dumbledore

Johh Lithgrow (esquerda) e Richard Harris (direita) Reprodução / HBO Max / Warner Bros. Pictures / iMDB

O diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore, será interpretado na série pelo ator John Lithgow, conhecido por atuar em nas produções The Crown (2016) e Dexter (2006). O personagem foi vivido pelos atores Richard Harris e Michael Gabon nos filmes da Warner Bros. Pictures.

Severus Snape

Paapa Essiedu (esquerda) e Alan Rickman (direita). Reprodução / HBO Max / Warner Bros. Pictures / iMDB

O antagonista Severus Snape será interpretado por Paapa Essiedu no remake de Harry Potter. O ator é conhecido por seu trabalho na série I May Destroy You (2020) e dará vida a um dos personagens mais complexos da saga, que foi primeiro interpretado pelo ator Alan Rickman, que faleceu em 2016.

Minerva McGonagall

Janet McTeer (esquerda) e Maggie Smith (direita). Reprodução / HBO Max / Warner Bros. Pictures / iMDB

A atriz Janet McTeer atuará como Minerva McGonagall na série da HBO Max. Anteriormente, a personagem foi interpretada por Maggie Smith, que faleceu em setembro de 2024 e recebeu homenagens da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar.

Rubeus Hagrid

Nick Frost (direita) e Robbie Coltrane (esquerda). Reprodução / HBO Max / Warner Bros. Pictures / iMDB

O gigante Rubeus Hagrid será interpretado por Nick Frost na nova série de Harry Potter. Nos filmes, o responsável por sua interpretação foi o ator Robbie Coltrane, que faleceu em 2022 e gerou comoção entre os fãs da saga.