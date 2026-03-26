"Harry Potter": compare o elenco da série e dos filmes 

Harry Potter vai retornar às telas com uma nova série produzida pela HBO Max. 15 anos depois do lançamento do último filme da saga (Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2) pela Warner Bros. Pictures, a nova adaptação da história escrita por J.K. Rowling promete reviver as aventuras do bruxo na escola de Hogwarts.
Com estreia programada para o fim do ano, no Natal, a produção deve resgatar os personagens mais amados e odiados pelo público. Com novos rostos nos sets de filmagem, as comparações ocorrem naturalmente.
Afinal, o quão diferente é o elenco de Harry Potter agora, em relação ao dos filmes lançados mais de uma década atrás?
Harry Potter
Interpretado pelo ator Daniel Radcliffe nos filmes, o bruxinho agora ganhará vida pela atuação de Dominic McLaughlin, 11 anos. O escocês começou sua carreira aos seis anos de idade, quando entrou na Academia de Atuação da Escócia.
O futuro Harry já contracenou com atores como Ralph Fiennes, que interpretou o vilão Lorde Voldemort nos filmes da saga Harry Potter. Além disso, Dominic também recebeu uma carta do próprio Daniel Radcliffe quando foi escolhido para o papel de Harry.
Hermione Granger
Hermione Granger, conhecida como "a bruxa mais inteligente da sua idade" será interpretada no remake de Harry Potter pela jovem Arabella Stanton, que também já viveu a clássica Matilda Wormwood no teatro. Nos filmes de Harry Potter, foi a atriz Emma Watson que deu vida à personagem.
Stanton também atuou na peça Starlight Express, na Inglaterra, e se destaca por seu trabalho como cantora, além de atriz.
Rony Weasley
Rony Weasley, o melhor amigo de Harry Potter, será interpretado na série pelo ator mirim Alastair Stout. Nos filmes, o ruivo mais famoso da literatura ficou eternizado pela atuação de Rupert Grint.
Stout é britânico e não possui outras passagens pelo cinema ou teatro no currículo. O ator, no entanto, fez participações em comerciais e anúncios publicitários no Reino Unido.
Draco Malfoy
Interpretado nos filmes pelo ator Tom Felton, o sonserino Draco Malfoy agora é responsabilidade do ator mirim Lox Prett. O britânico é conhecido no ramo artístico por seu trabalho de atuação em O Senhor das Moscas (2026).
Alvo Dumbledore
O diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore, será interpretado na série pelo ator John Lithgow, conhecido por atuar em nas produções The Crown (2016) e Dexter (2006). O personagem foi vivido pelos atores Richard Harris e Michael Gabon nos filmes da Warner Bros. Pictures.
Severus Snape
O antagonista Severus Snape será interpretado por Paapa Essiedu no remake de Harry Potter. O ator é conhecido por seu trabalho na série I May Destroy You (2020) e dará vida a um dos personagens mais complexos da saga, que foi primeiro interpretado pelo ator Alan Rickman, que faleceu em 2016.
Minerva McGonagall
A atriz Janet McTeer atuará como Minerva McGonagall na série da HBO Max. Anteriormente, a personagem foi interpretada por Maggie Smith, que faleceu em setembro de 2024 e recebeu homenagens da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar.
Rubeus Hagrid
O gigante Rubeus Hagrid será interpretado por Nick Frost na nova série de Harry Potter. Nos filmes, o responsável por sua interpretação foi o ator Robbie Coltrane, que faleceu em 2022 e gerou comoção entre os fãs da saga.
*Produção: Laura Bender