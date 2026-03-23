Nesta terça-feira (24), o Disney+ lança um especial que comemora os 20 anos de Hannah Montana. @disneyplusbr / Instagram / Reprodução

Um dos maiores fenômenos da cultura pop dos anos 2000 está de volta: o Disney+ lança nesta terça-feira (24) em seu streaming um especial que comemora os 20 anos da exibição do primeiro episódio de Hannah Montana.

Um dos maiores fenômenos da cultura pop dos anos 2000, o programa relembra a estreia de Miley Stewart e o alter ego de peruca loira que catapultou Miley Cyrus ao sucesso.

Com cerca de uma hora, a produção traz Miley em uma jornada pessoal pelos bastidores da série, revisitando locações marcantes, como a casa em Malibu, e promovendo encontros com figuras que fizeram parte dessa trajetória.

O especial:

Gravado com plateia, o especial combina entrevista, bastidores e números musicais. O programa é conduzido por Alex Cooper, do podcast Call Her Daddy. Ao longo da conversa, Miley Cyrus relembra a fase da série e fala sobre a experiência de revisitar a personagem que, segundo ela, foi tratada com fidelidade ao original. "Foi como voltar para casa", resumiu.

A produção também reúne nomes importantes dessa trajetória. Billy Ray Cyrus revive o papel de Robby Ray em um encontro com a filha na recriação da sala dos Stewart, enquanto Tish Cyrus participa de um momento mais íntimo. Entre as participações, Selena Gomez, que interpretou Mikayla na série, é uma das surpresas.

Na parte musical, Miley retorna ao palco com visual inspirado em Hannah Montana, mas sem a clássica peruca, para cantar sucessos como This Is the Life, The Climb e The Best of Both Worlds, além de apresentar uma faixa inédita. Diante de cerca de 200 pessoas, ela revisita a era que a consagrou durante cinco anos, entre 2006 e 2011.

O especial ainda recria cenários icônicos, como a casa dos Stewart e o famoso closet, e resgata objetos originais, incluindo figurinos e lembranças guardadas ao longo dos anos. Em uma das cenas, Miley aparece dirigindo por Malibu antes de chegar ao estúdio.