Um dos maiores fenômenos da cultura pop dos anos 2000 está de volta: o Disney+ lança nesta terça-feira (24) em seu streaming um especial que comemora os 20 anos da exibição do primeiro episódio de Hannah Montana.
Um dos maiores fenômenos da cultura pop dos anos 2000, o programa relembra a estreia de Miley Stewart e o alter ego de peruca loira que catapultou Miley Cyrus ao sucesso.
Com cerca de uma hora, a produção traz Miley em uma jornada pessoal pelos bastidores da série, revisitando locações marcantes, como a casa em Malibu, e promovendo encontros com figuras que fizeram parte dessa trajetória.
O especial:
Gravado com plateia, o especial combina entrevista, bastidores e números musicais. O programa é conduzido por Alex Cooper, do podcast Call Her Daddy. Ao longo da conversa, Miley Cyrus relembra a fase da série e fala sobre a experiência de revisitar a personagem que, segundo ela, foi tratada com fidelidade ao original. "Foi como voltar para casa", resumiu.
A produção também reúne nomes importantes dessa trajetória. Billy Ray Cyrus revive o papel de Robby Ray em um encontro com a filha na recriação da sala dos Stewart, enquanto Tish Cyrus participa de um momento mais íntimo. Entre as participações, Selena Gomez, que interpretou Mikayla na série, é uma das surpresas.
Na parte musical, Miley retorna ao palco com visual inspirado em Hannah Montana, mas sem a clássica peruca, para cantar sucessos como This Is the Life, The Climb e The Best of Both Worlds, além de apresentar uma faixa inédita. Diante de cerca de 200 pessoas, ela revisita a era que a consagrou durante cinco anos, entre 2006 e 2011.
O especial ainda recria cenários icônicos, como a casa dos Stewart e o famoso closet, e resgata objetos originais, incluindo figurinos e lembranças guardadas ao longo dos anos. Em uma das cenas, Miley aparece dirigindo por Malibu antes de chegar ao estúdio.
Apesar do clima de reencontro, não há confirmação de novos projetos envolvendo a personagem.