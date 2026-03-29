Glória Pires transforma mansões de luxo em aluguel exclusivo à beira-mar

O projeto é feito ao lado do marido, Orlando Morais, com divulgação em plataformas de alto padrão. @orlandomorais62 Instagram / Reprodução

Glória Pires agora aposta no luxo: suas mansões de férias viraram opções exclusivas para aluguel. Com diárias que chegam a R$ 16 mil, os imóveis oferecem conforto, privacidade e contato direto com a natureza.

As propriedades ficam à beira-mar e são voltadas a hóspedes que buscam máximo conforto. O projeto é feito ao lado do marido, Orlando Morais, com divulgação em plataformas de alto padrão.

Angra dos Reis (RJ) e São Miguel dos Milagres (AL) são os cenários escolhidos para as propriedades. Os destinos se destacam por suas paisagens paradisíacas e clima de exclusividade.

Ambos oferecem estrutura pensada para conforto e bem-estar dos visitantes e são locais icônicos do litoral brasileiro.

Conheça os imóveis

Em Angra dos Reis, a casa tem sete suítes com camas king size e ar-condicionado. A área interna inclui sala climatizada, adega, telescópio e cozinha com churrasqueira.

No exterior, há piscina, sauna e jardim com vista para o mar. Os ambientes são organizados para oferecer conforto e contato com a paisagem.

Em São Miguel dos Milagres, a mansão segue um estilo que combina elementos rústicos e contemporâneos. O projeto leva assinatura do arquiteto Rodrigo Fagá e reúne 10 suítes a poucos metros da praia.

A estrutura inclui piscina de frente para o mar, deck com espreguiçadeiras, lounge e rooftop. Os ambientes são voltados à hospedagem com foco em privacidade e integração com a paisagem natural.

As diárias acompanham o padrão dos imóveis: em Alagoas, podem chegar a R$ 16 mil, enquanto em Angra ficam na faixa de R$ 6 mil. Em períodos de alta temporada, como réveillon e feriados, os valores tendem a subir.