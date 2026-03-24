Gerson Brenner, galã da TV nos anos 1990, morre aos 66 anos

Gerson no papel do fazendeiro Jorginho, em "Corpo Dourado", em 1998 (E), e depois em recordação do Natal de 2014 (D). Reprodução / Extra

O ator Gerson Brenner morreu, aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos nesta segunda-feira (23). Ele enfrentava, há mais de duas décadas, sequelas causadas por um tiro na cabeça durante um assalto em 1998, fato que o afastou definitivamente da vida pública.

A morte foi confirmada à Quem pelo cunhado do artista, Luciano, marido de Cristina Brenner, irmã de Gerson. O ator deixa a esposa, Marta Mendonça Brenner, e duas filhas: Vica Brenner, 25 anos, de seu relacionamento com Denise Tacto, e Anna Luisa Haas Oliveira, 31, filha de Ana Cristina Haas.

Gerson Brenner foi um dos galãs da TV Globo nos anos 1980 e 1990, participando de diversas produções de destaque da emissora. Mesmo longe da televisão desde o ataque, seguia lembrado por colegas e pelo público por seus papéis marcantes na dramaturgia.

O tiro que mudou sua vida ocorreu em agosto de 1998, quando voltava do Rio de Janeiro para São Paulo após gravar sua última cena como o fazendeiro Jorginho na novela Corpo Dourado. Ele foi vítima de uma emboscada criminosa durante o trajeto.