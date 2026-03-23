Gabriela, Jonas Sulzbach e Juliano Floss estão no décimo paredão do "BBB 26"

Gabriela, Jonas Sulzbach e Juliano disputam a preferência do público. Globo / Divulgacao

Gabriela, Jonas e Juliano Floss estão no próximo paredão do Big Brother Brasil. Um dos participantes vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (24).

A berlinda começou a ser formada na noite de sexta-feira (20), quando a primeira parte do Triângulo de Risco emparedou Leandro Boneco. No entanto, no sábado (21), o participante conseguiu se salvar do paredão e deixou Jordana em seu lugar após a segunda etapa da dinâmica.

No restante de sábado e neste domingo (22), os participantes conversaram sobre o futuro paredão. Juliano Floss, Gabriela, Jonas e Solange eram alvos dos demais jogadores, assim como Leandro Boneco, que não escapou da mira de Jonas e do líder Alberto Cowboy.

Porém, durante o programa ao vivo desta noite, Leandro Boneco, que é o Anjo da semana, imunizou Solange. Já o líder Alberto Cowboy indicou Juliano Floss ao paredão. Jonas foi o mais votado da casa.

Jonas teve direito de puxar um participante para o paredão. Ele escolheu Gabriela. Após a indicação do líder e votação no confessionário, foi realizada a prova bate e volta.

Prova bate e volta

Foram para a prova bate e volta Gabriela, Jordana e Jonas. A primeira fase da dinâmica consistia em memorizar a ordem exata de produtos em caixas do Mercado Livre. Os participantes precisavam reproduzir as sequências exatas para avançarem na prova.

Na segunda fase, os jogadores precisaram memorizar as imagens em um telão. Na última fase, procuraram pela "porta premiada" para escapar do paredão.