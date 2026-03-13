"Êta Mundo Melhor!" chega ao fim mantendo o otimismo e com vilões castigados

Agora vai ter casório, sô! Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

O otimismo de Candinho (Sergio Guizé) foi posto à prova mais uma vez em Êta Mundo Melhor!, levando o caipira a passar por situações ainda mais sofridas do que na novela anterior, Êta Mundo Bom! (2016).

A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson chega ao fim nesta sexta-feira (13) com um final clássico: mocinhos felizes e vilões castigados.





Regenerado...só que não!

Será que ele se arrependeu mesmo? Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Celso (Ranier Cadete) terminou Êta Mundo Bom! arrependido de suas armações e se redimiu por amor a Maria (Bianca Bin). No fundo, nunca deixou de ser ambicioso e com sérias falhas de caráter, e a morte da esposa fez com que seu lado ruim voltasse a florescer.

A maior crueldade foi ter mantido segredo sobre o destino de Samir (Davi Malizia), deixando Candinho longe do filho por sete anos. Além disso, continuou a desviar dinheiro do primo e foi conivente com as armações de Sandra (Flávia Alessandra).

Por mais que tivesse mantido a pose de bom-moço enquanto namorava Estela (Larissa Manoela), seus erros são imperdoáveis. Na última semana de Êta Mundo Melhor!, Celso confessou todo o mal que fez a Candinho, parecendo sinceramente arrependido. Será?

Reparação histórica

Jeniffer Nascimento: sucesso e amor no caminho da protagonista. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Jeniffer Nascimento assumiu o posto de protagonista, fazendo de Dita a personagem mais querida da novela. De mera coadjuvante e empregada do Sítio Dom Pedro II, tomou as rédeas da própria vida e lutou pelo grande sonho de ser cantora. Começou na rádio e, ao longo da história, virou uma cantora de sucesso, driblando o preconceito por ser uma mulher separada — algo que, na época, era uma mácula na reputação.

O romance com Candinho encantou o público, que torceu por eles e sofreu com cada armação que tentou separá-los. O casal termina a novela feliz e à espera de um bebê, final digno de conto de fadas.

Faces da maldade

No quesito maldade, quem se destacou mesmo foi Zulma, personagem de Heloísa Perissé. Léo Rosario / TV Globo/Divulgação

Sandra passou um tempo na cadeia, mas manteve a mesma obsessão da novela anterior (as "joias de titia"), e reviveu sua parceria com Ernesto, parecendo uma dupla de vilões de desenho animado, caricatos e um pouco atrapalhados.

No quesito maldade, quem se destacou mesmo foi Zulma (Heloísa Perissé), a temida diretora da Casa dos Anjos.

Chamados "carinhosamente" de pestinhas, os meninos e meninas do orfanato passavam fome e faziam trabalhos forçados, isso quando não eram "vendidos" para pessoas tão ruins quanto Zulma. Além de esconder Samir durante anos, a vilã desenvolveu uma obsessão por Candinho na reta final, armou para separá-lo de Dita e, portanto, não merecia outro final que não a morte trágica, exibida no capítulo de quarta-feira (11).

(Ir)reconhecíveis

Ninguém reconheceu a personagem após mudança no figurino. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

No universo da novela das seis, basta uma peruca, uma máscara, um bigode e um figurino diferente para se virar outra pessoa. Margarida (Nivea Maria) virou Adamo Rangel, Asdrúbal (Luis Miranda) adotou várias personalidades diferentes e Dita se apresentava como Doris River.

A situação mais inusitada foi quando Sandra, depois de forjar a própria morte, reapareceu como a Baronesa Deschamps. E ninguém a reconheceu!

Pequenos grandes talentos

Galerinha fez bonito na novela. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

O elenco infantil de Êta Mundo Melhor! foi um dos grandes acertos da trama. Talentosas, as crianças emocionaram, divertiram e deram mais leveza à história.

Destaque para Davi Malizia, o Samir, Arthur Yera como o aprendiz de vilão Simbá, e Isabelly Carvalho, a Anabela.

Maturidade

Larissa Manoela em seu papel mais adulto. Gabriel Vaguel / TV Globo/Divulgação

Depois de crescer diante das câmeras, Larissa Manoela teve em mãos o papel mais maduro de sua carreira. Estela passou por poucas e boas, enfrentou os vilões sem medo, escapou da morte, e viu seu maior segredo do passado vir à tona, com a revelação de que Anabela, criada como sua irmã, era na verdade sua filha.