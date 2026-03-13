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Último capítulo
Notícia

"Êta Mundo Melhor!" chega ao fim mantendo o otimismo e com vilões castigados

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) terminam felizes e à espera de mais um herdeiro

Michele Vaz Pradella

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