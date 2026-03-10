Hudson Williams e François Arnaud fazem parte do elenco de "Rivalidade Ardente". Reprodução / @hudsonwilliamsofficial / @francoisarnaud / Instagram

As estrelas da série canadense de grande sucesso Heated Rivalry (Rivalidade Ardente, em português) reagiram a uma avalanche de comentários que incitam o ódio online após o sucesso do drama LGBTQIA+ sobre hóquei ter gerado grande alvoroço na internet.

A série, que acompanha a ascensão profissional e o relacionamento secreto de dois jovens astros do hóquei, um canadense e um russo ao longo de vários anos, tornou-se um fenômeno global no streaming.

No momento, ela é um dos programas mais populares desde que chegou no catálogo da HBO Max, no final de 2025. No Brasil, a série está disponível desde fevereiro.

No entanto, ela também inspirou um engajamento particularmente intenso dos fãs nas redes sociais, incluindo comentários homofóbicos e racistas.

O que disse o elenco

Hudson Williams, um dos protagonistas que interpreta o astro canadense do hóquei Shane Hollander, abordou a questão em uma publicação no Instagram na última segunda-feira (10), pedindo para que não se considere fã quem "compartilha comentários racistas, homofóbicos, bifóbicos, misóginos, etaristas, capacitistas, parassociais e intolerantes de qualquer tipo".

Ele complementou afirmando que "Nenhum de nós precisa do seu 'amor' odioso".

A mesma mensagem foi compartilhada por várias outras pessoas envolvidas na série, incluindo o ator François Arnaud, o produtor executivo e diretor Jacob Tierney e Rachel Reid, autora dos romances queer com temática de hóquei que inspiraram a série.

A primeira temporada de Heated Rivalry transformou os atores, até então desconhecidos, em estrelas globais, incluindo Williams e seu colega de elenco Connor Storrie.

Após estrear na plataforma de streaming canadense Crave no final de novembro de 2025, a série chegou à HBO Max e rapidamente se tornou um dos seus programas mais populares até o Natal.

A revista americana Variety a chamou de "a maior surpresa da TV" de 2025.

No entanto, os envolvidos na série têm expressado crescente preocupação com o que chamam de um engajamento tóxico por parte dos fãs.

Em uma recente entrevista para um podcast no YouTube, Tierney alertou que as pessoas disseram "coisas horríveis sobre meus atores e sobre os personagens".