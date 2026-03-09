Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no oitavo paredão

O oitavo paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite deste domingo (8). Babu Santana, Chaiany e Milena disputarão a permanência no programa até a próxima terça-feira (10), quando um deles deixará a casa mais vigiada do país.
A berlinda da semana começou a tomar forma ainda no sábado (7), quando Babu foi indicado ao paredão após a decisão em consenso entre o anjo Milena e o monstro Jonas.
Na sequência da dinâmica, os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach definiram, em consenso, quem seria indicado ao paredão. A escolha dos líderes foi a recreadora infantil Milena.
O terceiro nome indicado à berlinda foi Jordana, que recebeu mais votos da casa. A sister ganhou o direito ao contragolpe, puxando Chaiany para a disputa pela permanência no reality.
Os emparedados Babu, Chaiany e Jordana competiram a tradicional prova bate e volta.
A sister Jordana se livrou da berlinda na prova e Babu, Chaiany e Milena devem disputar a permanência no programa no oitavo paredão do BBB 26.
