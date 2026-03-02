Como votar no paredão falso do "BBB 26"

Alberto Cowboy, Breno e Jordana disputam paredão falso do BBB 26. TV Globo / Divulgação

Nesta semana, o paredão do BBB 26 é diferente: ele é falso. Na votação, o público irá escolher quem entre Alberto Cowboy, Breno e Jordana deve "sair" do programa e ir para o quarto secreto na noite de terça-feira (3).

O Big Brother Brasil 26 tem mudanças no sistema de votação. Nesta edição, continuam disponíveis duas formas de participar: o voto único, liberado por CPF, e a modalidade torcida, em que o público pode votar quantas vezes quiser.

A novidade está no peso de cada formato: o voto único agora vale 70% do resultado, enquanto os votos da torcida correspondem a 30%. A decisão final é definida pela média ponderada entre os dois modelos.

Veja como votar

A votação ocorre de forma exclusiva no portal de entretenimento da Globo, o gshow.

Como votar no paredão falso do BBB pelo celular

Abra o navegador do celular e acesse o site oficial do gshow; Confira se sua conta está logada; caso não esteja, faça login antes de continuar; No destaque da votação do BBB 26, escolha a modalidade desejada: Voto Único ou Voto da Torcida; Selecione o participante que você quer enviar para o quarto secreto; Confirme o voto realizando a verificação solicitada (captcha).

Como votar no paredão falso do BBB pelo computador