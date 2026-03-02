Como votar no paredão falso do "BBB 26"

Nesta semana, o paredão do BBB 26 é diferente: ele é falso. Na votação, o público irá escolher quem entre Alberto Cowboy, Breno e Jordana deve "sair" do programa e ir para o quarto secreto na noite de terça-feira (3).
O Big Brother Brasil 26 tem mudanças no sistema de votação. Nesta edição, continuam disponíveis duas formas de participar: o voto único, liberado por CPF, e a modalidade torcida, em que o público pode votar quantas vezes quiser.
A novidade está no peso de cada formato: o voto único agora vale 70% do resultado, enquanto os votos da torcida correspondem a 30%. A decisão final é definida pela média ponderada entre os dois modelos.
Veja como votar
A votação ocorre de forma exclusiva no portal de entretenimento da Globo, o gshow.
Como votar no paredão falso do BBB pelo celular
- Abra o navegador do celular e acesse o site oficial do gshow;
- Confira se sua conta está logada; caso não esteja, faça login antes de continuar;
- No destaque da votação do BBB 26, escolha a modalidade desejada: Voto Único ou Voto da Torcida;
- Selecione o participante que você quer enviar para o quarto secreto;
- Confirme o voto realizando a verificação solicitada (captcha).
Como votar no paredão falso do BBB pelo computador
- Entre no site oficial do gshow e verifique se sua conta está logada; se não estiver, faça o login;
- Na página inicial, clique no banner de votação do BBB 26 e escolha a modalidade desejada: Voto Único ou Voto da Torcida;
- Selecione o participante que você quer enviar para o quarto secreto;
- Finalize confirmando o voto após preencher o captcha de verificação.