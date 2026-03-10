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O "influencer" Lindolfo
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Cachorro de Samira, do "BBB 26", ganha "perninha"; entenda quando prótese é indicada

Segundo médica veterinária consultada por Zero Hora, no RS, custos podem variar de R$ 2 a R$ 15 mil

Isadora Garcia

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