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Dinâmica diferente

Breno e Solange estão emparedados no "BBB 26"; veja como foi a votação

Os brothers se juntam a Ana Paula, Jonas e Leandro, que foram colocados na berlinda no sábado; prova bate e volta ocorre no fim da tarde

Estadão Conteúdo

Redação E+

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