Breno e Solange estão emparedados no "BBB 26"; veja como foi a votação

Solange e Breno estão no paredão do Big Brother Brasil 26. Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro já estavam emparedados.
A formação da berlinda foi diferente neste domingo (15), por conta da transmissão do Oscar. A TV Globo exibirá a premiação no horário tradicional do BBB e, por isso, alterou o horário do programa.
Três participantes foram emparedados na noite de sábado (14) Já na tarde deste domingo, mais duas pessoas foram colocadas na berlinda, pela indicação do líder e pela votação da casa.
Mais tarde, às 19h20min, três dos emparedados vão disputar a prova bate e volta. Outro participante será salvo pela dinâmica Máquina do Poder.
Dinâmica Pedra, Papel e Tesoura
Na noite de sábado, os brothers foram divididos em três grupos de quatro pessoas. A dinâmica foi inspirada no jogo Pedra, Papel e Tesoura.
Com isso, o grupo Tesoura indicou alguém do grupo Papel, o grupo Papel indicou alguém do grupo Pedra e o grupo Pedra indicou alguém do Tesoura.
Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro foram emparedados na dinâmica. Veja a divisão:
- Grupo Pedra (Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela) indicou Leandro
- Grupo Papel (Ana Paula, Juliano Floss, Milena e Samira) indicou Jonas
- Grupo Tesoura (Breno, Solange Couto, Leandro e Chaiany) indicou Ana Paula
Formação do Paredão
A formação do paredão foi de surpresa para os brothers. Eles foram chamados para a sala durante o programa ao vivo e o apresentador Tadeu Schmidt explicou que a votação ocorreria de tarde.
Em seguida, o anjo Breno imunizou Samira. Já o líder Alberto indicou Breno ao paredão.
— É uma pessoa que me mandou há duas semanas. Não é nada pessoal, é um jogador muito forte — explicou.
Ao ser questionado por Tadeu, Alberto também afirmou que não gostou da justificativa de Breno ao indicá-lo.
— É natural querer eliminar um jogador forte.
Solange foi a mais votada pela casa, com seis votos.
Veja como foi a votação:
- Juliano votou em Marciele
- Gabriela votou em Solange
- Leandro votou em Gabriela
- Milena votou em Marciele
- Marciele votou em Solange
- Breno votou em Marciele
- Jordana votou em Solange
- Samira votou em Solange
- Jonas votou em Solange
- Chaiany votou em Jordana
- Ana Paula votou em Solange
- Solange votou em Gabriela
Oscar muda o horário do BBB 26
O Oscar 2026 ocorre neste domingo e tem especial interesse para os brasileiros: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias, incluindo a de melhor ator, com Wagner Moura.
Adolpho Veloso também disputa como melhor fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem.