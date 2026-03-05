Veja o momento em que Breno e Juliano Floss retornam para a casa do "BBB 26" após quarto secreto

Breno e Juliano Floss retornaram para a casa do Big Brother Brasil 26 na noite desta quarta-feira (4), durante a festa do líder da gaúcha Samira.
O pipoca foi escolhido para ir ao quarto secreto após votação do público no paredão falso, na terça-feira (3). O brother ainda podia escolher um outro participante para ir com ele e optou pelo dançarino.
Juliano entrou no quarto vendado. Ele ficou surpreso após remover a venda e reencontrar Breno. O dançarino gritou, chorou e abraçou o biólogo.
O que Breno viu e ouviu no quarto secreto?
Antes da chegada do aliado, Breno explorou os recursos do espaço especial. Por meio de cards, ele pode liberar por 10 minutos o áudio da casa e ouvir conversas estratégicas.
Entre os diálogos ouvidos, chamou atenção uma análise feita por Babu Santana sobre o jogo do mineiro.
— Breno ficava indo para lá e para cá. Marcelinho ficava para lá e para cá. Maxi abandonou eles — afirmou Babu, sem saber que estava sendo ouvido.
Solange Couto também comentou a postura do grupo:
— O jogo que a gente sempre falava... Não fica em cima do muro. Esse foi o melhor paredão que ele podia ir.
Em outro momento, Babu citou possíveis alvos para a próxima berlinda, mencionando a gaúcha Samira e Juliano.
Como foi o quarto secreto no BBB 26?
A dinâmica do quarto secreto consistia em privilegiar análise e estratégia dentro do reality. O ambiente contava com um telão central que liberava cards de "10 minutos de áudio", permitindo ao participante escolher quais conversas desejava escutar.
O espaço também tinha uma planta baixa detalhada da casa, com identificação de áreas como quarto do líder, cozinha vip e xepa.
Havia ainda etiquetas para classificar rivais e ambientes com termos como "Falsolândia", "Ninho de Cobras", "Zona de Conflito" e "Trincheira".