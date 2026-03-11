O domingo (15) será de programação especial na TV Globo e mudanças na rotina do BBB 26. Com a transmissão da cerimônia do Oscar, o reality show será exibido em dois horários:
- às 13h50min, Tadeu Schmidt conduz a formação de mais um paredão
- às 19h20min, em mais uma entrada ao vivo, o público confere os últimos acontecimentos da casa
Eliana estreia novo programa
Logo após a primeira parte do BBB 26, às 14h20min, a Globo terá uma novidade. Em Família com Eliana estreia na programação da emissora. O programa une música, boas histórias, competição e a valorização da cultura brasileira, mostrando as especificidades de diferentes regiões do país.
No dominical, a apresentadora visita famosos com forte tradição musical, revelando histórias inspiradoras e curiosidades de suas famílias. De volta ao estúdio, Eliana conduz uma competição musical que conta com a torcida da plateia.
Brasileirão
Seguindo a programação, às 15h30min será a vez de Bora Pro Jogo, que esquenta o clima para a estreia das transmissões do Campeonato Brasileiro aos domingos na TV Globo, que começarão às 15h45min.
Noite de Oscar
À noite, a torcida brasileira se mobiliza em outra disputa: o Oscar 2026, em que O Agente Secreto concorre em quatro categorias. A transmissão da Globo começa às 21h, após o Fantástico, com apresentação de Maria Beltrão, participação especial de Dira Paes e comentários de Waldemar Dalenogare, além da tradução simultânea de Anna Viana.
Confira a programação da Globo para domingo
- 06:35: Globo Repórter
- 07:25: Galpão Crioulo
- 07:55: Auto Esporte
- 08:25: Globo Rural
- 09:50: Viver Sertanejo
- 10:45: Esporte Espetacular
- 12:00: Temperatura Máxima - Cruella
- 13:50: Big Brother Brasil 26
- 14:20: Em Família Com Eliana
- 15:35: Bora Pro Jogo
- 15:45: Futebol
- 18:05: Domingão Com Huck
- 19:20: Big Brother Brasil 26
- 20:05: Fantástico
- 21:00: Oscar 2026