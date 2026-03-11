Formação do paredão do "BBB 26" será mais cedo neste domingo. TV Globo / Reprodução

O domingo (15) será de programação especial na TV Globo e mudanças na rotina do BBB 26. Com a transmissão da cerimônia do Oscar, o reality show será exibido em dois horários:

às 13h50min , Tadeu Schmidt conduz a formação de mais um paredão

, Tadeu Schmidt conduz a formação de mais um paredão às 19h20min, em mais uma entrada ao vivo, o público confere os últimos acontecimentos da casa

Eliana estreia novo programa

Logo após a primeira parte do BBB 26, às 14h20min, a Globo terá uma novidade. Em Família com Eliana estreia na programação da emissora. O programa une música, boas histórias, competição e a valorização da cultura brasileira, mostrando as especificidades de diferentes regiões do país.

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No dominical, a apresentadora visita famosos com forte tradição musical, revelando histórias inspiradoras e curiosidades de suas famílias. De volta ao estúdio, Eliana conduz uma competição musical que conta com a torcida da plateia.

Brasileirão

Seguindo a programação, às 15h30min será a vez de Bora Pro Jogo, que esquenta o clima para a estreia das transmissões do Campeonato Brasileiro aos domingos na TV Globo, que começarão às 15h45min.

Noite de Oscar

À noite, a torcida brasileira se mobiliza em outra disputa: o Oscar 2026, em que O Agente Secreto concorre em quatro categorias. A transmissão da Globo começa às 21h, após o Fantástico, com apresentação de Maria Beltrão, participação especial de Dira Paes e comentários de Waldemar Dalenogare, além da tradução simultânea de Anna Viana.

Confira a programação da Globo para domingo

06:35: Globo Repórter

07:25: Galpão Crioulo

07:55: Auto Esporte

08:25: Globo Rural

09:50: Viver Sertanejo

10:45: Esporte Espetacular

12:00: Temperatura Máxima - Cruella

13:50: Big Brother Brasil 26

14:20: Em Família Com Eliana

15:35: Bora Pro Jogo

15:45: Futebol

18:05: Domingão Com Huck

19:20: Big Brother Brasil 26

20:05: Fantástico

21:00: Oscar 2026