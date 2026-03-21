"BBB 26": Leandro Boneco é emparedado após dinâmica do triângulo de risco 

Leandro Boneco foi o primeiro participante a ir para o paredão nesta semana. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

A primeira etapa da dinâmica triângulo de risco já colocou um participante do Big Brother Brasil 26 na berlinda. A vítima da vez foi Leandro Boneco, que escolheu a caixa que indicava a ida para o Paredão.

Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder de quinta-feira (19) (Chaiany, Samira, Leando Boneco e Juliano Floss) se enfrentaram na dinâmica de hoje a noite. A ação do triângulo de risco contará com duas etapas.

Primeira parte da dinâmica

Na sala da casa, o quarteto sorteou em uma urna o número que mostrava a ordem que escolheriam as caixas. Depois, cada um selecionou sua caixa. O participante que achasse a pulseira na caixa 2 iria automaticamente para o paredão. A escolha das caixas se deu da seguinte maneira:

Chaiany — caixa 1

— caixa 1 Samira — caixa 4

— caixa 4 Leandro Boneco — caixa 2

caixa 2 Juliano Floss — caixa 3

Como Leandro escolheu a caixa 2 (veja o vídeo abaixo), ele acabou emparedado. Porém, o apresentador Tadeu Schmidt o avisou que ele ainda terá a oportunidade para escapar do Paredão, ao trocar de lugar com outro jogador do BBB 26.

Como será a segunda etapa?

A segunda parte do triângulo de risco ocorrerá no sábado (21). O emparedado da primeira etapa, no caso Leandro Boneco, terá que esconder um cartão com a palavra "PAREDÃO" escrita em uma de três caixas.

Tadeu pedirá para que Leandro escolha duas pessoas e o participante dirá quem, entre os dois selecionados, escolherá a caixa primeiro e quem escolherá depois. Como são três caixas, a que sobrar fica com o próprio emparedado.

Logo depois, os participantes serão avisados que poderão trocar as caixas, mas só se quiserem. Leandro fará a primeira troca, a primeira pessoa fará a segunda troca e a segunda pessoa escolhida fará a terceira.

No final das trocas, todos os jogadores deverão abrir as caixas ao mesmo tempo. Quem encontrar a caixa com o cartão "PAREDÃO" estará emparedado e passa a usar o bracelete (caso não seja Leandro).

Veja o momento em que Leandro é emparedado