"BBB 26" chegará ao Top 10 com dois paredões nesta semana; saiba como será

Com paredão extra no "BBB 26", público conhecerá os últimos 10 participantes da casa. TV Globo / Reprodução

O BBB 26 chegará ao Top 10 nesta semana. Faltando menos de 30 dias para a final, o programa resolveu acelerar a edição, com dois paredões na mesma semana, sendo o primeiro nesta terça-feira (24).

A prova do líder será realizada normalmente na quinta-feira (26). Já a prova do anjo será antecipada para a sexta-feira (27). No mesmo dia, o segundo paredão será formado, na edição ao vivo.

O domingo (29) será movimentado na casa. Um dos brothers deixará o jogo e, no mesmo dia, uma nova prova do líder será realizada. Ainda no domingo, um novo paredão será formado, com resultado revelado na próxima terça-feira (21).

Berlinda