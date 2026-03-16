"BBB 26": Ana Paula Renault atende o Big Fone; saiba o que aconteceu

Ana Paula enfrenta o paredão da semana. TV Globo / Divulgação

Desta vez, o contato não trazia nenhum poder para o jogo, mas acabou rendendo um prêmio em dinheiro. A jornalista conseguiu faturar R$ 20 mil após participar da dinâmica.

Para garantir o valor, ela respondeu corretamente duas perguntas relacionadas a um dos patrocinadores da edição. Assim que viu o dinheiro creditado em sua conta, Ana Paula comemorou de forma bem-humorada.

Entre risadas, a jornalista citou o bordão da personagem Norma Gusmão, interpretada por Carolina Ferraz na novela Beleza Pura (2008): "Riquíssima, eu tô rica".

Entenda como foi formado o paredão desta semana

A berlinda começou a ser formada na noite de sábado (14): uma dinâmica inspirada na brincadeira "pedra, papel e tesoura" emparedou previamente Leandro, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault.

Já no domingo (15), durante o programa ao vivo das 13h50min, o líder Alberto Cowboy indicou Breno ao paredão. Solange Couto foi a mais votada da casa.

Após a indicação do líder e votação no confessionário, foi realizada a dinâmica da caixa premiada na máquina do poder. Quem arrematou o poder foi Jordana.

A sister teve a chance de livrar alguém do paredão e escolheu o gaúcho Jonas para escapar da berlinda.

— Eu vou salvar o Jonas, que é a pessoa que joga comigo aqui dentro — anunciou.

Prova bate e volta

Foram para a prova bate e volta Ana Paula, Leandro e Solange. A dinâmica consistia em arremessar "sacos de dinheiros" em um cofrinho. Quem somasse mais acertos, vencia a disputa.

Ao final de três rodadas, Solange levou a melhor e venceu a prova. Dessa forma, Ana Paula, Breno e Leandro formaram o paredão.



