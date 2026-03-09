Babu, Chaiany e Milena estão no oitavo paredão do "BBB 26"

Berlinda é formada por Babu, Chaiany e Milena. TV Globo / Divulgação

O oitavo paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite deste domingo (8). Babu Santana, Chaiany e Milena disputarão a permanência no programa até a próxima terça-feira (10), quando um deles deixará a casa mais vigiada do país.

A berlinda da semana começou a tomar forma ainda no sábado (7), quando Babu foi indicado ao paredão após a decisão em consenso entre o anjo Milena e o monstro Jonas.

Na sequência da dinâmica, os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach definiram, em consenso, quem seria indicado ao paredão. A escolha dos líderes foi a recreadora infantil Milena.

O terceiro nome indicado à berlinda foi Jordana, que recebeu mais votos da casa. A sister ganhou o direito ao contragolpe, puxando Chaiany para a disputa pela permanência no reality.

Prova bate e volta

Os emparedados Babu, Chaiany e Jordana competiram a tradicional prova bate e volta, que dá a chance de um brother escapar do paredão. Como Milena foi indicada pelos líderes, ela não pôde participar da disputa.

A dinâmica foi composta por três etapas. Em cada uma delas havia panelas com números premiados, que davam acesso às fases seguintes. Jordana venceu a prova ao encontrar primeiro a panela premiada na última fase, se livrando da eliminação.