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"Avenida Brasil" ganha sua segunda reprise a partir de hoje, no "Vale a Pena Ver de Novo"

Sucesso inegável da teledramaturgia, a história de João Emanuel Carneiro segue viva na memória afetiva do público

Michele Vaz Pradella

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