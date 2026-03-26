"Avenida Brasil": cinco motivos que fizeram a novela conquistar o país

Folhetim foi exibido em 2012, mas já passou no "Vale a Pena Ver de Novo". João Cotta / TV Globo/Divulgação

Uma das novelas mais queridas e lembradas dos últimos anos está de volta, Avenida Brasil está de volta ao Vale a Pena Ver de Novo a partir da próxima segunda-feira (30).

A trama de Emanuel Carneiro que irá substituir Rainha da Sucata, já foi reapresentada entre 2019 e 2020, para a alegria dos fãs.

Mas afinal, o que diferencia essa história de outras tantas que foram ao ar nos últimos anos? A seguir, confira cinco motivos que fizeram da turma do Divino a queridinha do público.

Elenco

Adriana Esteves e Débora Falabella deram um show como Carminha e Nina, mas não fizeram a festa sozinhas. José de Abreu, irreconhecível e hilário como Nilo, a doce e forte mãe Lucinda de Vera Holtz, a sintonia de Marcos Caruso e Eliane Giardini como o dissonante casal Leleco e Muricy.

Mel Maia emocionou o Brasil como Ritinha. João Miguel Junior / TV Globo/Divulgação

Entre os coadjuvantes que roubaram a cena, estão Isis Valverde como Suelen, e a divertidíssima Cacau Protásio, que no improviso "eu quero ver cê me chamar de amendoim" fez sua Zezé crescer e aparecer na história. Sem esquecer de Mel Maia, na época com apenas oito anos, mas um talento gigantesco. Em poucos capítulos como Ritinha, a atriz mirim emocionou e conquistou o país.

Chuva de memes

Novela gerou muitas montagens na época em que foi exibida. Reprodução / Reprodução

Antes da internet, o que mais chamava a atenção do público noveleiro eram os bordões, que caíam na boca do povo e se multiplicavam pelas ruas. Com Avenida Brasil, a grande febre foram os memes, compartilhados à exaustão através das então inovadoras redes sociais.

Carminha e Nina povoaram as timelines dos internautas com suas caras, bocas e frases de efeito. O filtro com as luzes da cidade ao fundo e a foto principal em preto e branco também virou mania.

Se antes o sucesso virtual foi tamanho, a nova exibição promete novos memes, além dos já consagrados com as hashtags #oioioi, #culpadarita, entre outros.

Reviravoltas

Carminha (Adriana Esteves) e Rita (Débora Falabella) tiveram reviravoltas na trama. Renato Rocha Miranda / TV Globo/Divulgação

O grande trunfo de João Emanuel Carneiro na trama foi a inversão de papéis ao longo da história. Carminha, que começou como uma verdadeira "bruxa má" na vida de Rita, provou do próprio veneno anos depois, com a vingança da ex-enteada, agora na pele de Nina. A mocinha teve atitudes de vilã, cometeu vários crimes em nome do que chamava de "justiça" e muitas vezes colocou o ódio à frente do amor.

Já Carminha teve seus dias de vítima, foi ao fundo do poço, retornou, deu a volta na inimiga, virou o jogo, mas também mostrou seu lado humano, com fragilidades e pontos fracos. No caso dela, era o amor pelo filho, Jorginho (Cauã Reymond).

Aliás, esse também era o "calcanhar de Aquiles" de Nina, apaixonada pelo rapaz desde a infância. Nesse jogo de gato e rato, não houve vencedora. Poucas vezes uma novela fez o telespectador ficar na dúvida sobre sua torcida.

Tragicomédia

Eliane Giardini e Marcos Caruso em cena da novela. Alex Carvalho / TV Globo/Divulgação

Os embates de Carminha e Nina tiveram cenas pesadas, até mesmo assustadoras. Em sequências dignas de filmes de terror, o público prendia o fôlego e só respirava quando entrava no ar alguma sequência divertida.

O chamado "alívio cômico" foi sabiamente usado pelo autor, que tirava da cartola algum momento bizarro da família de Tufão (Murilo Benício).

O troca-troca de casais entre Muricy, Leleco, Adauto (Juliano Cazarré) e Tessália (Débora Nascimento), as confusões da turma do Divino, ou as peripécias de Cadinho (Alexandre Borges) e suas três famílias. Drama, suspense, comédia, crítica social, romance, estava tudo ali, misturado num caldeirão de sucesso.

Identificação

Vera Holtz interpretou mãe Lucinda na trama. Renato Rocha Miranda / TV Globo/Divulgação

Analisando os pontos fortes e fracos de Avenida Brasil, talvez o grande mérito da novela tenha sido o fato de dar protagonismo a tipos que, geralmente, são meros coadjuvantes. O subúrbio foi alçado ao posto de cenário principal, com pessoas e situações que costumam orbitar por suas ruas movimentadas.

O bairro do Divino, apesar de fictício, poderia ser uma periferia como qualquer outra, onde boa parte dos brasileiros mora, estuda e trabalha. Por se enxergar na telinha, o público se sentiu parte da história, torceu com mais afinco por seus personagens favoritos e sofreu com dramas que poderiam ser os seus.

Ao fazer de um lixão o cenário de uma trama de amor e vingança, João Emanuel Carneiro quebrou importantes barreiras.