A atriz e apresentadora Kiki Shepard morreu na noite de segunda-feira (16), aos 74 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, vítima de um ataque cardíaco. A informação foi confirmada pelo representante da artista à revista Variety.
Ao longo da carreira, Kiki atuou como apresentadora, produtora, dançarina e coreógrafa. Ela ficou conhecida principalmente por apresentar por 15 anos o programa de talentos Showtime at the Apollo, ao lado de Steve Harvey, no tradicional teatro do Harlem, em Nova York.
A artista também fez participações especiais em séries de sucesso como Grey's Anatomy, Todo Mundo Odeia o Chris, SOS Malibu (Baywatch) e NYPD Blue. Antes de ir para televisão, nos anos 1970 e 1980, Kiki fez carreira na Broadway, participando de produções como Porgy and Bess e Bubbling Brown Sugar.