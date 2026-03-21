Ator Juca de Oliveira morre aos 91 anos

Juca de Oliveira viveu o Dr. Albieri em "O Clone". Na foto, o ator como Samuel em "Flor do Caribe". Rafael Sorín / Globo,Divulgação

O ator Juca de Oliveira morreu na madrugada deste sábado (21), aos 91 anos. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), desde 13 de março.

Juca enfrentava um quadro de pneumonia e também foi acometido por uma condição cardiológica. O ator deve ser velado no Funeral Home, no centro da capital paulista, das 15h às 21h deste sábado.

Reconhecido principalmente por interpretar o Dr. Albieri em O Clone (2001), o ator encerrou a participação em novelas com O Outro Lado do Paraíso (2018), na qual viveu Natanael. Ele seguiu trabalhando no teatro nos últimos anos.

Carreira

Nascido em São Roque, no interior de São Paulo, em 16 de março de 1935, José Juca de Oliveira Santos descobriu o seu talento para o teatro após um teste vocacional. Antes disso, ele trabalhou em banco e até começou uma faculdade de Direito na Universidade de São Paulo (USP).

Por algum tempo, acumulou o banco, a faculdade de Direito e a escola de teatro.

— Um belo dia tive que optar. E, como eu tinha me apaixonado desesperadamente pelo teatro, resolvi continuar na Escola de Arte Dramática. Tranquei o Direito no terceiro ano e não voltei mais — contou ao Memória Globo.

Juca de Oliveira ficou marcado como um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira e trabalhou mais de 40 anos na Globo ao todo. Ele atuou em novelas como Espelho Mágico (1977), de Lauro César Muniz, Pecado Rasgado (1978), de Silvio de Abreu, além de minisséries e do programa Caso Especial. Em 1982, transferiu-se para a TV Bandeirantes para fazer Ninho da Serpente, de Jorge Andrade, e A Idade da Loba, de Alcione Araújo.

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