Ator José Dumont é preso para cumprimento de pena por estupro de vulnerável

José Dumont foi preso pela primeira vez em 2022. Sua última novela foi "Nos Tempos do Imperador". Paulo Belote / Globo,Divulgação

O ator José Dumont, 75 anos, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na noite de terça-feira (3) em um bairro da zona sul da capital fluminense. Ele foi condenado em 2023 por estupro de vulnerável. Dumont recebeu uma sentença de nove anos e quatro meses de prisão em decisão definitiva, após trânsito em julgado.

A primeira prisão do ator foi em setembro de 2022, quando vizinhos dele denunciaram à polícia a sua aproximação com um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do seu apartamento. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele reside flagraram o ator cometendo os abusos.

A polícia informou que ele havia se aproximado do menino cerca de um ano antes da denúncia, ao oferecer ajuda financeira e presentes.

Na época, ao cumprir mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram vídeos e fotos contendo pornografia infantil no celular e no computador do ator. Na ocasião, ele afirmou em depoimento que as imagens eram parte de um "estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros". Ele foi solto cerca de um mês depois, em outubro.

Carreira