Ator coreano Lee Sang-bo morre aos 44 anos

O ator sul-coreano Lee Sang-bo foi encontrado morto aos 44 anos na quinta-feira (26). Segundo o jornal Star News, as autoridades ainda investigam a causa da morte.
A notícia gerou comoção entre os fãs de Lee, que notaram seu sumiço nas redes sociais. Desde a manhã desta sexta-feira, o perfil do Instagram do ator não exibe suas fotos, restando apenas o ID da conta.
Com uma carreira de quase duas décadas, Lee Sang-Bo nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em 21 de outubro de 1981. Ele atuou principalmente em papéis coadjuvantes na televisão coreana.
O ator estreou em 2006, na série The Invisible Man, e participou de diversas produções ao longo dos anos. Em 2021, conquistou seu primeiro papel como protagonista em Miss Monte-Cristo.
Em 2022, o Lee chegou a ser detido sob suspeita de uso de drogas, mas foi liberado sem acusação formal após a polícia analisar registros médicos que comprovaram a prescrição de medicamentos para tratamento de saúde mental.
Posteriormente, o coreano se retratou publicamente em suas redes sociais, afirmando que "mesmo a medicação de longo prazo não conseguia acalmar sua mente" e que o consumo de álcool teria sido o gatilho de um "incidente infeliz", mencionando ainda dificuldades pessoais após perdas familiares.