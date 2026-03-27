Ator coreano Lee Sang-bo morre aos 44 anos

Lee atuou principalmente como personagens coadjuvantes na televisão coreana. Divulgação / Viki

O ator sul-coreano Lee Sang-bo foi encontrado morto aos 44 anos na quinta-feira (26). Segundo o jornal Star News, as autoridades ainda investigam a causa da morte.

A notícia gerou comoção entre os fãs de Lee, que notaram seu sumiço nas redes sociais. Desde a manhã desta sexta-feira, o perfil do Instagram do ator não exibe suas fotos, restando apenas o ID da conta.

Com uma carreira de quase duas décadas, Lee Sang-Bo nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em 21 de outubro de 1981. Ele atuou principalmente em papéis coadjuvantes na televisão coreana.

O ator estreou em 2006, na série The Invisible Man, e participou de diversas produções ao longo dos anos. Em 2021, conquistou seu primeiro papel como protagonista em Miss Monte-Cristo.

Em 2022, o Lee chegou a ser detido sob suspeita de uso de drogas, mas foi liberado sem acusação formal após a polícia analisar registros médicos que comprovaram a prescrição de medicamentos para tratamento de saúde mental.