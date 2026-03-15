Após dinâmica do" Pedra, Papel e Tesoura" Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro estão no paredão do "BBB 26"

O nono paredão do "BBB 26" começou a ser formado na noite deste sábado (14). Leandro, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault estão na berlinda após dinâmica inspirada na brincadeira "pedra, papel e tesoura" (entenda abaixo).
Um dos três ainda terá a chance de escapar do paredão neste domingo (15). Na dinâmica da máquina do poder, quem comprar a caixa premiada poderá salvar um dos três emparedados. A pessoa que escolher a caixa certa também poderá salvar a si mesma.
Também no domingo, o líder Alberto Cowboy deverá colocar mais um participante no paredão. O mais votado da casa também vai à berlinda. Todos, exceto o indicado do líder e o vencedor da dinâmica da máquina do poder, participam da prova bate e volta.
Como foi formado o paredão
Na dinâmica que começou a formar o próximo paredão do BBB 26, os competidores foram divididos em três grupos de quatro participantes. Cada conjunto representava um elemento da tradicional brincadeira "pedra, papel e tesoura". Os grupos foram formados por sorteio e cada um precisou emparedar um integrante do quarteto rival, seguindo a lógica clássica do jogo: Pedra quebra Tesoura, Tesoura corta Papel e Papel embrulha Pedra.
Os emparedados:
- Leandro: Indicado pelo Grupo Pedra.
- Jonas Sulzbach: Indicado pelo Grupo Papel.
- Ana Paula Renault: Indicada pelo Grupo Tesoura.
Divisão dos grupos:
- Grupo Pedra: Jonas Sulzbach (Capitão), Jordana, Marciele e Gabriela.
- Grupo Papel: Ana Paula Renault (Capitã), Juliano Floss, Milena e Samira.
- Grupo Tesoura: Breno (Capitão), Solange Couto, Leandro e Chaiany.