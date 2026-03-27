Ana Paula Renault é a nova líder do "BBB 26"

Essa é a primeira liderança da mineira. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Ana Paula Renault é a nova líder do Big Brother Brasil 26. A disputa pela liderança aconteceu em duas etapas nesta quinta-feira (26).

A primeira foi durante a tarde e classificou Ana, Alberto Cowboy e Leandro para a final ao vivo. A prova envolvia habilidade e velocidade.

Já a segunda etapa foi de sorte. Ana, Cowboy e Leandro tiveram que acumular a maior quantidade de pontos possível. A mineira foi quem levou a melhor e conquistou a sua primeira liderança.

Semana movimentada

O reinado da veterana promete ser movimentado. Já nesta sexta-feira (27), haverá formação de um novo paredão para formar o 10 da temporada. Antes, os brothers e sisters vão disputar a prova do anjo, que é autoimune.