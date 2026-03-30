Ana Paula é a líder do "BBB 26"

Ana Paula é a nova líder do Big Brother Brasil 26. Ela venceu a prova realizada durante o programa deste domingo (29).
Na primeira etapa da prova, todos os participantes disputaram ao mesmo tempo para acertar a bola na caçapa. O detalhe é que ela precisava ser lançada por baixo de uma rede.
Ana Paula, Chaiany, Gabriela, Juliano, Leandro e Solange se classificaram para a fase final.
A última etapa foi de sorte. Os jogadores se posicionaram em volta de uma roda de benefícios e, um por vez, giravam a roda. Marcava um ponto quem estivesse na parte azul da roda quando ela parasse. Quem marcasse dois pontos primeiros, vencia.
Essa é a reta final do BBB 26, que está no modo turbo. Ainda neste domingo, a mineira indica uma pessoa ao paredão, que se soma a outras duas pessoas na berlinda; a pessoa mais votada pela casa e a indicada por Milena, que atendeu o Big Fone durante a tarde. A eliminação ocorre na terça-feira (31). O BBB 26 termina no dia 22 de abril.