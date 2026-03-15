Ana Paula, Breno e Leandro estão no paredão do "BBB 26"

Ana Paula, Breno e Leandro estão no próximo paredão do Big Brother Brasil. Um dos participantes vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (17).
A berlinda começou a ser formada na noite de sábado (14): uma dinâmica inspirada na brincadeira "pedra, papel e tesoura" emparedou previamente Leandro, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault.
Já neste domingo (15), durante o programa ao vivo das 13h50min, o líder Alberto Cowboy indicou Breno ao paredão. Solange foi a mais votada da casa.
Após a indicação do líder e votação no confessionário, foi realizada a dinâmica da caixa premiada na máquina do poder. Quem arrematou o poder foi Jordana.
A sister teve a chance de livrar alguém do paredão e escolheu o gaúcho Jonas para escapar da berlinda.
— Eu vou salvar o Jonas, que é a pessoa que joga comigo aqui dentro — anunciou Jordana.
Prova bate e volta
Foram para a prova bate e volta Ana Paula, Leandro e Solange. A dinâmica consistia em arremessar "sacos de dinheiros" em um cofrinho. Quem somasse mais acertos, vencia a disputa.
Ao final de três rodadas, Solange levou a melhor e venceu a prova. Dessa forma, Ana Paula, Breno e Leandro formaram o paredão.