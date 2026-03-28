Alberto Cowboy, Jordana e Leandro estão no 11º paredão do "BBB 26"

Cowboy, Jordana e Leandro estão na berlinda. TV Globo / Divulgação

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro estão no próximo paredão do Big Brother Brasil. Um dos participantes vai deixar a casa mais vigiada do Brasil no domingo (29).

A líder Ana Paula Renault indicou Alberto Cowboy à berlinda na noite desta sexta-feira (27). Já Jordana foi a mais votada da casa. Juliano e Leandro foram os segundos mais votados da casa, com a mesma quantidade de votos. Ana então precisou desempatar e salvou Juliano da berlinda.

Dinâmica da semana

Faltando menos de 30 dias para a final, o programa resolveu acelerar a edição ativando o modo turbo.