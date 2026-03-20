Alberto Cowboy é o novo líder do "BBB 26"

Alberto Cowboy é líder pela quarta vez. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Alberto Cowboy é o líder da semana no Big Brother Brasil 26. A prova, que foi dividida em quatro fases, aconteceu na noite desta quinta-feira (19) e envolvia os cinco sentidos.

Na primeira fase, receberam botões com imagens que remetiam ao olfato e paladar, e precisavam apertá-lo de acordo com a figura que aparecia na tela.

Na segunda fase, exploraram a visão. Em cabines individuais, os classificados observaram uma tela com o aplicativo do patrocinador e, depois precisaram identificar o que havia sido removido da imagem. Para pontuar, indicavam a placa do item alterado.

Na terceira fase, os competidores identificaram itens apenas pelo tato, e em seguida, selecionaram as placas correspondentes.

A quarta fase, disputada apenas por Alberto Cowboy, Milena e Jordana, aconteceu durante o programa ao vivo. Na dinâmica que explorava a audição, o trio precisava escolher quais bags emitiam som, se acertassem, pontuavam.

Quem levou a melhor e conquistou a nova liderança foi Alberto Cowboy.

Dinâmica da semana

Na sexta-feira (20), acontece uma dinâmica com os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança. Uma dessas pessoas será emparedada.

Na manhã de sábado (21), os brothers disputam a prova do anjo. Já durante o programa ao vivo, acontece outra dinâmica: o recém emparedado participará de uma dinâmica e poderá se salvar e emparedar outro jogador ou continuar na berlinda.

No domingo (22) se forma mais um paredão triplo. A dinâmica contará com o recém emparedado, a indicação do Líder — que não participa da bate e volta —, a pessoa mais votada pela casa e o alvo de seu contragolpe.