Alberto Cowboy é o novo líder do "BBB 26"

Alberto Cowboy é o líder da semana no Big Brother Brasil 26. A prova, que aconteceu na noite desta quinta-feira (12), foi de sorte.
Brothers e sisters precisaram que se dividir em trios e, quem sobrasse, ficava de fora da disputa. Marciele ficou de fora dos grupos e não teve a chance de participar da prova.
Cada trio ocupava uma sala diferente e começava a prova com cem pontos. O objetivo era encontrar o celular que somava pontos positivos no menor número de tentativas, para conquistar a melhor soma final.
O trio com a melhor pontuação foi o de Jonas, Alberto Cowboy e Jordana, que disputou a etapa final.
A última etapa foi individual e também de sorte. Quem levou a melhor e conquistou a nova liderança foi Alberto Cowboy.
Dinâmica da semana
Neste sábado (14), acontece a prova do anjo. No mesmo dia, durante o programa ao vivo, haverá uma dinâmica em que três pessoas serão emparedadas.
Já no domingo (15), a formação de paredão será mais cedo: às 13h50min. Depois, às 19h20min, o público vai poder acompanhar a prova bate-volta.
Além disso, ainda durante a tarde, ocorre a dinâmica da máquina do poder:
— Cada senha dá direito a compra de apenas uma caixa. Depois de concluir a compra, a pessoa tem que ir para o fim da fila e pegar uma nova senha se quiser fazer novas compras — explicou Tadeu Schmidt.
A caixa premiada vai conceder o poder de tirar do paredão uma das três pessoas que foram emparedadas pela dinâmica de sábado. A pessoa que comprar a caixa pode, inclusive, salvar a si mesma. A decisão será no programa ao vivo à noite.
A eliminação é na próxima terça-feira (17).