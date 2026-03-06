Jonas e Cowboy foram os últimos a deixar a prova, após mais de 14 horas. Globoplay / Reprodução

Com mais 14 horas de duração, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach foram os últimos participantes a deixar a prova do líder do BBB 26. A dinâmica desta semana exigiu resistência dos brothers e sisters e foi disputada em duplas.

Antes do início da disputa, na noite de quinta-feira (5), o apresentador Tadeu Schmidt explicou que, nesta semana, a liderança será compartilhada:

— Hoje tem prova do líder e a liderança desta semana vai ser compartilhada. Teremos dois líderes. Eles vão dividir tudo, vão escolher o emparedado em consenso, barrado no baile em consenso. Tudo junto.

A disputa pela liderança terminou após erro de Breno, que se atrapalhou com o botão verde. Com isso, ele e Leandro Boneco acabaram eliminados da prova.

— Atenção! Prova finalizada — anunciou a produção após o erro de Breno.

Dinâmica da semana

Neste sábado (7), o anjo e o monstro da semana vão escolher em consenso alguém para ir ao paredão.

Já o domingo (8) é dia de formação de paredão. A berlinda desta semana será formada por um emparedado pelo anjo e mostro, um emparedado pelo líder e o mais votado pela casa — que terá direito a um contragolpe.