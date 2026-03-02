Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão no sétimo paredão do "BBB 26", que desta vez é falso. TV Globo / Divulgação

O sétimo paredão está formado no BBB. Após uma semana de muitas surpresas, Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão na berlinda. Entretanto, desta vez, o paredão será falso.

A líder Samira indicou Jordana direto ao paredão. No contragolpe, a advogada indicou Breno. Alberto Cowboy também já estava na berlinda devido à dinâmica do exilado. Já Marciele foi a mais votada pela casa.

Para se livrar do paredão, enfrentaram-se na prova bate e volta Alberto Cowboy, Breno e Marciele. Marciele venceu a disputa e não participa do paredão falso.