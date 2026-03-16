"A Nobreza do Amor": conheça a nova novela das seis da TV Globo

"A Nobreza do Amor" é uma fábula afro-brasileira dos anos 1920. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Uma superprodução que conecta um reino africano a uma pacata cidade do interior do Nordeste do Brasil e propõe uma união intercontinental através do amor, do desejo de justiça e do encontro com a ancestralidade. Essa é a trama de A Nobreza do Amor, nova novela das seis da TV Globo.

A fábula afro-brasileira dos anos 1920 estreia nesta segunda-feira (16) mostrando que a distância de um oceano não é empecilho para um encontro de almas. Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto), uma princesa da África e um trabalhador do Brasil, são protagonistas dessa história que reúne aventura, romance, humor e grandes emoções.

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Criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., a novela se passa em dois universos fictícios, distantes geograficamente, mas com fortes entrelaçamentos. De um lado do oceano, Batanga, ex-colônia portuguesa, reino da costa ocidental da África. Do outro, Barro Preto, interior do Rio Grande do Norte, cidade onde litoral e sertão se cruzam.

A história de "A Nobreza do Amor"

Um golpe de Estado em Batanga dá início a essa trama. O ambicioso Jendal, vilão interpretado por Lázaro Ramos, é o responsável por trair e derrubar o rei Cayman II (Welket Bungué), usurpando seu trono, quando vê desmoronar seus planos de ascensão ao poder, que incluíam o casamento arranjado com a princesa Alika e o acordo com os ingleses para a exploração do tungstênio no país.

Na tentativa de escapar da tirania de Jendal, a família real foge, mas rei Cayman acaba se ferindo e, antes de morrer, revela à princesa e à rainha Niara (Erika Januza) o lugar para onde elas deveriam ir: o Brasil.

É lá onde vive Zambi/José (Bukassa Kabengele), o irmão do rei deposto, que, anos antes, renunciou à coroa para se casar com a brasileira Teresa (Ana Cecília Costa). Além do encontro familiar, Barro Preto reserva a Alika o despertar do amor, algo inédito também na vida do jovem Tonho.

Para os autores, A Nobreza do Amor é um convite a revisitar a conexão entre Brasil e África através de personagens que entendem a potência de suas próprias identidades.

— Essa história vai revisitar essa ligação histórica entre a África e o Nordeste do Brasil, explorando essa intersecção de culturas e realidades que nos constituíram como nação — afirma Duca Rachid.

Elisio Lopes Jr. destaca a importância dessa abordagem:

— No meu coração, a novela carrega justamente essa ideia: a possibilidade de reconstruir esse “caminho de volta” e de destacar a realeza que existe em nós, e que nasce de nossa ancestralidade africana. A partir dessa perspectiva, construímos uma fábula que se desenrola tanto no Nordeste quanto na África. São arenas fictícias, uma cidade inventada e um reino criado especialmente para a narrativa, mas ambos profundamente inspirados no caldeirão cultural produzido por séculos de intercâmbio entre esses universos.

Júlio Fischer complementa: