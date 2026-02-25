Quem saiu do "BBB 26"? Maxiane é eliminada com 63,21% do votos 

A pipoca Maxiane foi eliminada do Big Brother Brasil 26 no paredão desta terça-feira (24). A sister estava na berlinda com Milena e Chaiany, que receberam 63,21% e 0,68% dos votos, respectivamente.

O termômetro das redes sociais e os resultados de enquetes realizadas por portais da internet divergiam sobre quem deixaria a casa mais vigiada do Brasil nesta noite: algumas apontavam para a saída de Maxiane, outras para Milena.

A ex-sister foi para a berlinda após o contragolpe de Chaiany, que foi indicada por uma dinâmica da semana. Já Milena foi indicada pelo líder Jonas.

Maxiane, 32 anos, foi uma das vencedoras da casa de vidro do Nordeste. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Maxiane protagonizou alguns conflitos com Ana Paula Renault durante a sua passagem pelo reality. Além disso, ela ganhou uma prova do líder e ainda se envolveu com o gaúcho Jonas.

Quem é Maxiane

Maxiane, 32 anos, foi uma das vencedoras da casa de vidro do Nordeste. Natural de Nazaré (BA), ela é professora de História e influenciadora digital.

Ela vive atualmente em Carpina, Pernambuco. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes.

Após concluir a faculdade, ela fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Com a remuneração pouco expressiva do ofício, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais uma busca de uma vida melhor.