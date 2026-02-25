Quem saiu do "BBB 26"? Maxiane é eliminada com 63,21% do votos 

A pipoca Maxiane foi eliminada do Big Brother Brasil 26 no paredão desta terça-feira (24). A sister estava na berlinda com Milena e Chaiany, que receberam 63,21% e 0,68% dos votos, respectivamente.
O termômetro das redes sociais e os resultados de enquetes realizadas por portais da internet divergiam sobre quem deixaria a casa mais vigiada do Brasil nesta noite: algumas apontavam para a saída de Maxiane, outras para Milena.
A ex-sister foi para a berlinda após o contragolpe de Chaiany, que foi indicada por uma dinâmica da semana. Já Milena foi indicada pelo líder Jonas.
Maxiane protagonizou alguns conflitos com Ana Paula Renault durante a sua passagem pelo reality. Além disso, ela ganhou uma prova do líder e ainda se envolveu com o gaúcho Jonas.
Quem é Maxiane
Maxiane, 32 anos, foi uma das vencedoras da casa de vidro do Nordeste. Natural de Nazaré (BA), ela é professora de História e influenciadora digital.
Ela vive atualmente em Carpina, Pernambuco. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes.
Após concluir a faculdade, ela fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Com a remuneração pouco expressiva do ofício, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais uma busca de uma vida melhor.
Seu nicho como influenciadora é em beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe. O filho de Maxiane é Joaquim, de três anos, fruto de um breve namoro que terminou devido a uma traição. Por conta da gravidez, Maxiane adiou o sonho de entrar no reality, mas agora quer aproveitar ao máximo a oportunidade.