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Geraldo Renault tem 96 anos. @anapaularenault / Instagram / Reprodução

O pai de Ana Paula Renault foi citado no BBB 26 após uma discussão entre a jornalista e o veterano Alberto Cowboy na madrugada de segunda-feira (23).

Durante o embate, após a formação do sexto paredão, o mineiro fez referência ao familiar da jornalista, que não gostou:

— Fala do meu pai de novo, seu desgraçado. Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase que não entro aqui por causa dele.

A menção reacendeu nas redes sociais a curiosidade do público sobre quem é o pai da mineira e qual é o estado de saúde dele.

Relação de Ana Paula Renault com o pai

No reality, a jornalista já revelou aos colegas de confinamento que quase desistiu de participar dessa edição em virtude da saúde do pai, que, segundo ela, apresentou um quadro de saúde delicado.

— Juliano (Floss), meu pai estava praticamente morto. Eu virei pra minha madrasta e falei: "Eu não vou mais". E eu não tinha como entrar aqui — disse a sister, durante conversa no programa.

Apesar da preocupação, a própria família a incentivou a seguir com a participação. Em publicação nas redes sociais após a briga, a equipe da participante informou que Gerardo chegou a ser hospitalizado dias antes do confinamento, mas que o ingresso no reality ocorreu a pedido dele.

No mesmo comunicado, foi divulgado um vídeo em que o ex-político aparece mandando um recado à filha:

— Oi filhinha, saudades que são muitas. Estou torcendo por você, um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito.

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Quem é o pai de Ana Paula Renault?

O pai da participante é Gerardo Henrique Machado Renault, de 96 anos. Natural de Belo Horizonte, ele é advogado e construiu uma longa trajetória na vida pública mineira.

Desde 1991, Gerardo ocupa a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, função que mantém até hoje. Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais / Reprodução

Gerardo iniciou a carreira política em 1951, quando foi eleito vereador da capital mineira pelo União Democrática Nacional (UDN). Posteriormente, foi deputado estadual entre 1967 e 1979 pelo Arena. Também exerceu mandato como deputado federal entre 1979 e 1983 no Partido Democrático Social (PDS).

Desde 1991, ocupa a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, função que mantém até hoje.

Na vida pessoal, foi casado com Maria da Conceição Machado Renault, mãe de Ana Paula, que morreu em 1998 após um acidente de carro, quando a jornalista tinha 17 anos.

Ana tem cinco irmãos: Cida, do mesmo casamento, e Gisele, René e Cibele, filhos do primeiro matrimônio do ex-parlamentar.

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Entenda a briga entre Ana Paula e Cowboy no BBB 26

O conflito começou após a formação do Paredão do último domingo (22), quando Ana Paula questionava decisões de voto na casa. Em meio à discussão, Alberto Cowboy citou o pai da jornalista, tocando em um tema considerado sensível por ela.

Durante o momento, Cowboy começou a ironizar que Ana Paula é "muito humana".

— Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai — diz ele.

O empresário se encaminhou para o quarto e a jornalista foi atrás dele.

— E você é tão bonzinho. Vem cá, se você falar do meu pai... — grita ela. Milena e Samira entram no caminho da sister para impedi-la de ir atrás dele.

Juliano Floss e Breno correm para a cozinha e chamam a colega de confinamento.

— Ana Paula, o prêmio. Volta, é o que ele quer. Não deixa, você é mais inteligente. Seu pai! — diz o Camarote. Os participantes, então, encaminham a jornalista para o quarto Sonho da Eternidade.

Vale lembrar que, no BBB 16, Ana Paula foi expulsa do reality por ter batido no rosto do concorrente Renan durante uma festa.