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Após confusão no "BBB 26", pai de Ana Paula Renault grava vídeo para a filha: "Saudades são muitas"

Citação ao familiar durante briga da jornalista com Alberto Cowboy reacendeu a curiosidade sobre Gerardo Renault, ex-político mineiro de 96 anos

Zero Hora

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