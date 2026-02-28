Quem é o novo anjo do "BBB 26"? 

Alberto Cowboy venceu a prova do anjo do BBB26 neste sábado (28). Com isso, ele poderá imunizar um aliado e ganhar outra imunidade caso abra mão do vídeo da família, durante o presente do anjo.
O brother escolheu Ana Paula para cumprir o castigo do mostro. É a segunda vez que a sister cumpre o desafio nesta temporada. Além disso, como consequência, Ana Paula perde o direito ao VIP da casa e retorna a xepa.
Como foi a prova?
Antes do início da dinâmica, o apresentador Tadeu Schmit pediu que a líder Samira pegasse a urna para um sorteio. Jordana foi escolhida e vetou a participação de Milena. Com isso, 12 dos participantes jogaram. Eles se dividiram em quatro trios.
O trio Jonas, Marciele e Cowboy fez a primeira fase por último e concluiu o desafio no menor tempo, avançando para a etapa eliminatória. Na etapa final, cada um precisou escolher duas caixas, entre seis. Em três rodadas, os competidores tiveram que trocar as caixas entre si. Ao final, Cowboy estava com a caixa correta e ganhou o anjo da semana.