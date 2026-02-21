Quem é o novo anjo do "BBB 26"? Chaiany vence a prova e escolhe sister para castigo do monstro

Chaiany foi a grande vencedora da sexta prova do anjo do "BBB 26". Manoella Mello / Reprodução

Chaiany foi a grande vencedora da sexta prova do anjo do BBB 26, realizada na tarde deste sábado (21). A disputa esquentou e foi marcada por conflitos entre os brothers.

A sister escolheu Jordana para o castigo do monstro – sempre que a música tocar, a participante deverá ir até a área determinada para recolher confetes espalhados e separá-los por cores dentro de um tempo pré-estabelecido. Caso não consiga concluir a tarefa no prazo, não poderá deixar o local até o término da rodada seguinte.

Além de também garantir a imunidade de um participante na formação do paredão de domingo (22), Chaiany ainda vai encarar uma decisão difícil no presente do anjo: matar a saudade e assistir ao vídeo da família ou conquistar imunidade extra para presentear alguém da casa.

Como foi a prova

A prova foi realizada sem explicação prévia das regras aos participantes, que descobriram a dinâmica ao longo do jogo, com base nas orientações fornecidas pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O líder, Jonas Sulzbach, foi direcionado ao Quarto do Líder, enquanto os outros participantes formaram um grande círculo no gramado, de mãos dadas, presos uns aos outros pelos pulsos. Do quarto, Jonas sorteava brothers, que escolhiam alguém para eliminar. No “círculo de fogo”, cada eliminado escolhia uma das pessoas que estivesse de mãos dadas com ele para levar junto. Os participantes eliminados tinham suas imagens incineradas em um barril durante a dinâmica.

Os quatro participantes que avançaram à etapa final – Breno, Chaiany, Milena e Samira – foram soltos pelos dummies. Na dinâmica, responderam a perguntas – como “quem deve ir mais longe no programa?” ou “quem está mais confortável no jogo?”. Cada vez que um competidor era escolhido por um adversário, marcava um ponto. Os competidores justificaram as escolhas com base em conflitos e alianças da casa.