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No "BBB 26", Solange cita "estupro" e chama Samira de "infeliz"; fala gera polêmica nas redes sociais

Camarote não gostou do convite para almoçar da sister e reclamou da situação com o veterano Babu

Zero Hora

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