No "BBB 26", Solange cita "estupro" e chama Samira de "infeliz"; fala gera polêmica nas redes sociais

Comida segue sendo motivo de conflito no BBB 26. Uma fala da camarote Solange Couto direcionada à gaúcha Samira repercutiu negativamente nas redes sociais nesta quarta-feira (25).
Após ser convidada para almoçar pela pipoca, Solange afirma que iria comer no momento que ela preferir. E disparou:
— Eu nasci do prazer, eu não nasci de estupro não! Vai para p*rr*! Pessoa quando é infeliz assim é porque nasceu de trepada mal dada.
Solange não gostou do convite da sister e reclamou da situação com o veterano Babu. O comentário gerou revolta nas redes sociais. Os perfis de Solange e Samira emitiram notas de esclarecimento.
"É lamentável assistirmos a comentários que associam a origem de uma pessoa a um julgamento moral ou de caráter. Nosso papel, como equipe da Samira, é reforçar que essa informação não é verídica. Porém, para além disso, é importante lembrar que esse tipo de fala fere não apenas quem foi diretamente citada, mas também milhares de pessoas que carregam histórias marcadas por violência e que, ainda assim, constroem suas trajetórias com dignidade e coragem", diz nota publicada pela equipe de Samira.
O texto ainda reforça o repúdio contra qualquer fala que "normalize, minimize ou instrumentalize a violência sexual como forma de ataque ou desqualificação".
Já nas redes sociais de Solange, uma nota assinada pela equipe jurídica da atriz afirma que "em nenhum instante de sua fala, Solange Couto atribui à Samira a condição de 'fruto de estupro'".
"Vale ressaltar que, embora Solange tenha arriscado uma teoria questionável, esta, jamais vinculou a palavra 'estupro' à concepção de Samira, mas tão somente à sua própria, impondo a todos a obrigação de interpretação de suas falas nos limites de suas palavras, não sendo correta nenhuma tentativa de reinterpretar seu discurso de forma a atribuir-lhe acusações que não foram feitas.", diz o trecho final do texto.