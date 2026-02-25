No "BBB 26", Solange cita "estupro" e chama Samira de "infeliz"; fala gera polêmica nas redes sociais

Os perfis de Solange e Samira emitiram notas de esclarecimento. TV Globo / Divulgação

Comida segue sendo motivo de conflito no BBB 26. Uma fala da camarote Solange Couto direcionada à gaúcha Samira repercutiu negativamente nas redes sociais nesta quarta-feira (25).

Após ser convidada para almoçar pela pipoca, Solange afirma que iria comer no momento que ela preferir. E disparou:

— Eu nasci do prazer, eu não nasci de estupro não! Vai para p*rr*! Pessoa quando é infeliz assim é porque nasceu de trepada mal dada.

Solange não gostou do convite da sister e reclamou da situação com o veterano Babu. O comentário gerou revolta nas redes sociais. Os perfis de Solange e Samira emitiram notas de esclarecimento.

"É lamentável assistirmos a comentários que associam a origem de uma pessoa a um julgamento moral ou de caráter. Nosso papel, como equipe da Samira, é reforçar que essa informação não é verídica. Porém, para além disso, é importante lembrar que esse tipo de fala fere não apenas quem foi diretamente citada, mas também milhares de pessoas que carregam histórias marcadas por violência e que, ainda assim, constroem suas trajetórias com dignidade e coragem", diz nota publicada pela equipe de Samira.

O texto ainda reforça o repúdio contra qualquer fala que "normalize, minimize ou instrumentalize a violência sexual como forma de ataque ou desqualificação".

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Já nas redes sociais de Solange, uma nota assinada pela equipe jurídica da atriz afirma que "em nenhum instante de sua fala, Solange Couto atribui à Samira a condição de 'fruto de estupro'".

"Vale ressaltar que, embora Solange tenha arriscado uma teoria questionável, esta, jamais vinculou a palavra 'estupro' à concepção de Samira, mas tão somente à sua própria, impondo a todos a obrigação de interpretação de suas falas nos limites de suas palavras, não sendo correta nenhuma tentativa de reinterpretar seu discurso de forma a atribuir-lhe acusações que não foram feitas.", diz o trecho final do texto.

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