Netflix descarta elevar proposta pela Warner Bros e deixa caminho livre para Paramount

As negociações entre a Netflix e Warner acontecem desde dezembro de 2025. Netflix / Divulgação

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (26) que se recusou a aumentar sua oferta pela Warner Bros. A Netflix havia recebido anteriormente um aviso da Warner Bros. Discovery informando que seu conselho de administração determinou que a última proposta da Paramount Skydance representava uma "proposta superior" nos termos do acordo de fusão existente entre a WBD e a Netflix.

"A transação que negociamos teria criado valor para os acionistas com um caminho claro para a aprovação regulatória. No entanto, sempre fomos disciplinados e, pelo preço exigido para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o negócio deixa de ser financeiramente atrativo", afirmou a Netflix em comunicado.

Na terça-feira (24), a Warner havia informado que daria um prazo de quatro dias para uma manifestação da Netflix, após seu conselho de administração determinar que a oferta revisada da Paramount Skydance poderia razoavelmente resultar em uma "proposta superior da empresa".