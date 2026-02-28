Morar na área externa e direito a indicar alguém ao paredão: saiba quem é o exilado no "BBB 26"

Brother vai morar na área externa da casa e terá direito a uma indicação ao paredão no sábado. Globo / Divulgacao

Breno foi exilado no Big Brother Brasil 26, durante dinâmica na noite desta sexta-feira (27).

O brother vai morar na área externa da casa e terá direito a uma indicação ao paredão no sábado (28).

Durante o programa ao vivo nesta noite, a líder Samira sorteou dois brothers — Jordana e Alberto —, e cada um deles precisou montar um grupo com seis pessoas casa. O participante que sobrasse, seria o exilado.

Dinâmica da semana

A TV Globo confirmou que o próximo paredão do Big Brother Brasil será falso. A dinâmica promete mexer com o jogo e surpreender os participantes nos próximos dias.

No sábado, o exilado ganha um poder decisivo: indicar uma pessoa diretamente ao paredão. O escolhido, além de enfrentar a berlinda, troca de lugar com o exilado e passa a morar do lado de fora da casa até domingo (1º).

O paredão desta semana será formado por quatro etapas:

um indicado pelo exilado

um indicado pelo líder

um mais votado pela casa

contragolpe do emparedado indicado pelo líder

Depois disso, haverá prova bate e volta. Três participantes disputam a dinâmica e um deles se salva da berlinda.