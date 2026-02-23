Chaiany, Maxiane e Milena estão no sexto paredão do "BBB 26"

O sexto paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite deste domingo (22). Chaiany, Maxiane e Milena disputarão a permanência no programa. A mais votada deixa o programa na próxima terça-feira (24).
A sister Chaiany já estava indicada à disputa após a dinâmica do duelo de risco, realizada no sábado (21), quando Jordana foi imunizada.
Abrindo a transmissão ao vivo deste domingo, Chaiany, o anjo da semana, imunizou Gabriela.
Na sequência, o líder Jonas indicou Milena à berlinda, iniciando a formação do paredão. Após a escolha de Jonas, teve início a votação da casa.
Os brothers e sisters votaram e indicaram Alberto Cowboy, que recebeu oito votos. Com direito a contragolpe, Chaiany puxou Maxiane. Alberto também tinha um veto na prova bate e volta e decidiu barrar Chaiany.
Prova bate e volta
A prova bate e volta foi disputada por Alberto e Maxiane. O brother Alberto venceu a disputa e escapou do paredão.
Dessa forma, o sexto paredão do BBB 26 foi formado por Chaiany, Maxiane e Milena.