Marquito, humorista do "Programa do Ratinho", está em coma após acidente de moto

Marco Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito, ficou famoso no "Programa do Ratinho". SBT / Divulgação

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito, foi vítima de um acidente de moto nesta quinta-feira (26) e foi submetido ao coma induzido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, após, internado no hospital Nipo-Brasileiro.

Conforme as primeiras informações, o humorista pilotava uma motocicleta quando teve um mal súbito e perdeu o controle do veículo. Ele caiu, desacordado, em uma via na zona norte da capital paulista, na região da Vila Gustavo.

Nesta sexta-feira (27), o hospital divulgou que Marquito passará por uma cirurgia delicada na coluna durante a tarde.

Marquito fraturou o nariz e a costela e atingiu outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro, que foi quem chamou o Samu e fez manobras de reanimação no artista. No hospital, Marquito foi sedado para realização de exames complementares que avaliaram sua situação clínica.

O estado de saúde do humorista não foi atualizado até então, mas o produtor Murilo Boldoni contou que um médico próximo de Marquito contatou o hospital para averiguar a possibilidade de uma transferência, segundo o Metrópoles.

Quem é Marquito?

Marquito, 65 anos, nasceu em São Paulo e ganhou reconhecimento pela sua participação no Programa do Ratinho. O humorista começou sua carreira artística aos 18 anos, se apresentando em boates, casas e circos da capital paulista. Logo depois, ele foi convidado a participar do programa de seu tio, o apresentador Raul Gil, e interpretou um robô no programa O Que É O Que É?