Gaúcha Samira é a nova líder do "BBB 26"

A gaúcha Samira é a nova líder do Big Brother Brasil 26. A disputa aconteceu em duas etapas ao longo desta quinta-feira (26).
Na etapa final, o objetivo era fazer a maior quantidade de pontos durante um minuto. Cada participante tinha direito a três lances. Samira, Jonas e Leandro fizeram as melhores pontuações — mas a gaúcha levou a melhor. Ana Paula, Juliano, Milena e Breno foram os escolhidos para o vip da nova líder.
Os brothers se dividiram em dupla para realizar a primeira etapa da prova. Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco foram classificados para a segunda parte — disputada durante o programa ao vivo nesta noite.
Momento em que gaúcha conquista a liderança:
Dinâmica da semana
A TV Globo confirmou que o próximo paredão do Big Brother Brasil será falso. A dinâmica promete mexer com o jogo e surpreender os participantes nos próximos dias.
Na sexta-feira (27), os brothers encaram a dinâmica chamada "o exilado". Os participantes serão divididos em dois grupos. Quem sobrar na formação passará a morar do lado de fora da casa.
No sábado, o exilado ganha um poder decisivo: indicar uma pessoa diretamente ao paredão. O escolhido, além de enfrentar a berlinda, troca de lugar com o exilado e passa a morar do lado de fora da casa até domingo (1º).
O paredão desta semana será formado por quatro etapas:
- um indicado pelo exilado
- um indicado pelo líder
- um mais votado pela casa
- contragolpe do emparedado indicado pelo líder
Depois disso, haverá prova bate e volta. Três participantes disputam a dinâmica e um deles se salva da berlinda.
O participante mais votado no paredão falso será enviado ao quarto secreto. De lá, poderá acompanhar o que acontece na casa e retorna imune em uma data que ainda não foi divulgada pela produção.