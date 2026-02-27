Gaúcha Samira é a nova líder do "BBB 26"

Na etapa final, o objetivo era fazer a maior quantidade de pontos durante um minuto. Manoella Mello / Globo/Divulgação

A gaúcha Samira é a nova líder do Big Brother Brasil 26. A disputa aconteceu em duas etapas ao longo desta quinta-feira (26).

Na etapa final, o objetivo era fazer a maior quantidade de pontos durante um minuto. Cada participante tinha direito a três lances. Samira, Jonas e Leandro fizeram as melhores pontuações — mas a gaúcha levou a melhor. Ana Paula, Juliano, Milena e Breno foram os escolhidos para o vip da nova líder.

Os brothers se dividiram em dupla para realizar a primeira etapa da prova. Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco foram classificados para a segunda parte — disputada durante o programa ao vivo nesta noite.

Momento em que gaúcha conquista a liderança:

Dinâmica da semana

A TV Globo confirmou que o próximo paredão do Big Brother Brasil será falso. A dinâmica promete mexer com o jogo e surpreender os participantes nos próximos dias.

Na sexta-feira (27), os brothers encaram a dinâmica chamada "o exilado". Os participantes serão divididos em dois grupos. Quem sobrar na formação passará a morar do lado de fora da casa.

No sábado, o exilado ganha um poder decisivo: indicar uma pessoa diretamente ao paredão. O escolhido, além de enfrentar a berlinda, troca de lugar com o exilado e passa a morar do lado de fora da casa até domingo (1º).

O paredão desta semana será formado por quatro etapas:

um indicado pelo exilado

um indicado pelo líder

um mais votado pela casa

contragolpe do emparedado indicado pelo líder

Depois disso, haverá prova bate e volta. Três participantes disputam a dinâmica e um deles se salva da berlinda.