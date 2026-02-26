"Bridgerton": veja a lista de episódios da 4ª temporada da série

A 4ª temporada da série conta a história de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha). @netflixbrasil / Reprodução

A produção, baseada no livro Um Perfeito Cavalheiro, de Julia Quinn, aposta no retorno de antigos rostos. Além disso, haverá a introdução de novos personagens e uma discussão mais aprofundada sobre diferença de classes.

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Confira a lista dos episódios de Bridgerton:

Bridgerton: parte 1

Episódio 1: A Valsa

Episódio 2: O Tempo Transfixado

Episódio 3: O Campo ao Lado da Outra Estrada

Episódio 4: Uma Oferta de um Cavalheiro

Bridgerton: parte 2

Episódio 5: Sim ou Não

Episódio 6: O Inverno que Passa

Episódio 7: O Além

Episódio 8: Dança no Campo

O que já aconteceu na temporada

Nos quatro primeiros episódios, Benedict e Sophie se conheceram em um baile de máscaras. Sophie estava disfarçada como uma lady da sociedade e ficou conhecida como a Dama de Prata por Benedict, que passou a procurá-la.

Quando a madrasta de Sophie descobre que ela foi ao baile, a expulsa de casa. Benedict encontra Sophie trabalhando em outra residência e, após um conflito para defendê-la, a leva para sua própria casa no campo, chamada de "Meu Chalé". O Bridgerton ainda não a reconheceu como a Dama de Prata.

É então que Sophie vai trabalhar na casa da família Bridgerton, e ela e Benedict se apaixonam. No final da primeira parte, os dois finalmente admitem seus sentimentos um pelo outro, mas ainda não ficam juntos devido às circunstâncias externas e sua diferença de classes.