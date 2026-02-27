Bobby J. Brown, ator de "The Wire", morre em incêndio

Bobby J. Brown no curta "Mailman" (2023), seu último trabalho lançado. Return to Sender / Divulgação

O ator Bobby J. Brown, que interpretou o policial Bobby Brown ao longo da série The Wire, da HBO, morreu em um incêndio na terça-feira (24), aos 62 anos. As chamas tomaram conta de um celeiro no Estado de Maryland, nos Estados Unidos.

Esta é a segunda morte de um membro do elenco da série em dois meses. Em 19 de dezembro, James Ransone, que viveu Ziggy na segunda temporada, faleceu aos 46 anos.

A causa da morte de Brown apontada pelos legistas foi inalação de fumaça e lesões térmicas difusas. Conforme familiares, ele tentava ligar um carro dentro de um celeiro quando o fogo começou.

O ator chegou a telefonar para um parente pedindo por um extintor. A mulher de Brown tentou salvar o marido e sofreu queimaduras graves. A morte foi considerada acidental. Ele deixa a mulher e filhos.