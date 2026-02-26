"BBB 26" terá paredão falso e estreia de nova dinâmica

O apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo na programação para detalhar a semana. Fabio Rocha/ TVGlobo / Divulgacao

A TV Globo confirmou que o próximo paredão do Big Brother Brasil será falso. A dinâmica promete mexer com o jogo e surpreender os participantes nos próximos dias.

O apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo na programação e deu detalhes de como a dinâmica irá funcionar.

A Prova do Líder será dividida em duas fases. A primeira acontece ainda nesta quinta e poderá ser acompanhada pelo público no Globoplay. A etapa final será disputada à noite, ao vivo, durante o programa.

Na sexta-feira (27), os brothers encaram a dinâmica chamada “o exilado”. Os participantes serão divididos em dois grupos. Quem sobrar na formação passará a morar do lado de fora da casa.

No sábado, o exilado ganha um poder decisivo: indicar uma pessoa diretamente ao paredão. O escolhido, além de enfrentar a berlinda, troca de lugar com o exilado e passa a morar do lado de fora da casa até domingo (01).

Formação do paredão será tripla

O paredão desta semana será formado por quatro etapas:

1 indicado pelo exilado

1 indicado pelo líder

1 mais votado pela casa

Contragolpe do emparedado indicado pelo líder

Depois disso, haverá prova bate e volta. Três participantes disputam a dinâmica e um deles se salva da berlinda.

O participante mais votado no paredão falso será enviado ao quarto secreto. De lá, poderá acompanhar o que acontece na casa e retorna imune em uma data que ainda não foi divulgada pela produção.